Škatulata v distribuci tisku. Emma Capital vytvoří společný podnik s PNS, rozdělí si divizi Mailstepu

První novinová společnost (PNS), největší distributor tisku na českém trhu, vstoupí do divize finishingu společnosti Mailstep, která poskytuje služby balení, zpracování zásilek pro předplatné a přepravu či doručování zejména pro mediální domy a polygrafický průmysl. PNS získá v nově vzniklé společnosti MailFinish padesátiprocentní podíl, 45 procent zůstává ve vlastnictví skupiny Emma Capital podnikatele Jiřího Šmejce a zbylých pět procent dál drží Jan Rozlivka.

Reklama

Cenu transakce firmy nezveřejnily, vyjádří se k ní ještě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Napsal to server E15.cz.

„Spojujeme své síly s tradičním a zavedeným hráčem na trhu, což nám dává šanci uplatnit zajímavé synergie,” uvedl k transakci partner Emma Capital Michal Houšť. Mailstep založil Rozlivka v roce 1990. Společnost se stala jedničkou na českém trhu v oblasti fulfillmentu, což jsou komplexní logistická řešení pro e-shopy, a finishingu, tedy servisu pro mediální domy a polygrafický průmysl. Ze své pražské centrály obsluhuje české i zahraniční zákazníky, zejména ze zemí EU a Velké Británie.

Emma Capital v minulosti Mailstep postupně ovládla, důvodem jejího vstupu bylo především dodání kapitálu právě pro expanzi do zahraničí. Aktuálně je Mailstep aktivní primárně na třech trzích - v České republice, v Itálii a v Řecku. Pro evropský trh je určeno více než 65 procent z celkového objemu expedovaných zásilek. Skupina Emma Capital, jejímž majitelem je dřívější ředitel investiční skupiny PPF Šmejc, se koncem loňska stala v konsorciu s globálním fondem CVC Capital Partners majitelem firmy Packeta, která vlastní přepravní společnost Zásilkovna.

Majitel Zásilkovny loni zvýšil obrat téměř o pětinu. Propadu e-shopů navzdory Zprávy z firem Skupina Packeta, která vlastní logisticko-technologickou firmu Zásilkovna, zvýšila loni obrat o 18,3 procenta na 7,25 miliardy korun. Počet přepravených zásilek stoupl o 17,9 procenta na téměř 106 milionů. ČTK Přečíst článek

PNS prodělávala

„PNS díky vstupu do společnosti MailFinish zvýší komplexitu nabízených služeb a získá také možnost vstupu na nové trhy,” uvedl předseda představenstva PNS Vít Rozsypal. PNS se několik let snažila spojit s Českou poštou. ÚOHS ale loni v červnu konstatoval, že spojení by vedlo k vytvoření podniku s dominantním postavením. Česká pošta pak v listopadu návrh na nákup PNS stáhla.

V minulosti PNS kvůli distribuci předplatného prodělávala až stovky milionů korun ročně, nyní předplatné provozuje s neutrálním výsledkem, píše E15. Po fúzi se společnostmi PNS Grosso a Mediaservis je PNS také významnou společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v Česku. Hlavními akcionáři PNS jsou Mafra s podílem 37,51 procenta, Vltava Labe Media s 35 procenty a Czech News Center s 27,02 procenta.

Miliardář Šmejc do konce roku prodá podíl v Home Creditu skupině PPF Money Jedenáctileté partnerství mezi největší tuzemskou investiční skupinou PPF rodiny Kellnerových a společností Emma Capital miliardáře Jiřího Šmejce ve finančním sektoru ukončí obří transakce. Šmejc prodá svůj podíl v Home Creditu. ČTK Přečíst článek