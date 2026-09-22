Seznam vydělal méně, sází na AI. Do výzkumu a vývoje poslal 370 milionů
Vyšší výnosy, ale nižší zisk. Seznam.cz loni vydělal čistého 1,11 miliardy korun, meziročně o 12 procent méně. Největší tuzemská internetová firma pokles zdůvodňuje vysokými investicemi. Stovky milionů korun směřovaly do výzkumu a vývoje, především do umělé inteligence, která už pomáhá ve více než padesáti službách společnosti.
Výnosy Seznamu z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2025 vzrostly o 3,7 procenta na 6,454 miliardy korun. Čistý zisk přesto klesl na 1,112 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné v obchodním rejstříku.
Firma, kterou před třiceti lety založil Ivo Lukačovič, tak pokračuje v investicích do technologií i proměny svých služeb. Jen na výzkum a vývoj loni vynaložila 370 milionů korun.
Umělá inteligence ve vyhledávání i diskusích
Velkou část těchto peněz Seznam nasměroval do rozvoje umělé inteligence. Souhrny vytvářené pomocí AI měly na vyhledávání desetiprocentní podíl. Společnost také vyvinula vlastní modely pro převod řeči na text a novou generaci jazykových modelů SeLLMa.
Americkým demokratům se nelíbí, jak rodina Trumpů během druhého volebního období bohatne – na úkor obyčejných Američanů. Mezitím se miliardáři srocují za prezidentem před volbami do Kongresu. Platí, že kdo má peníze, tak vyhraje?
Trumpovi jsou rodina kriminálníků, budou se zodpovídat. Elon taky, hrozí politik
Enjoy
Americkým demokratům se nelíbí, jak rodina Trumpů během druhého volebního období bohatne – na úkor obyčejných Američanů. Mezitím se miliardáři srocují za prezidentem před volbami do Kongresu. Platí, že kdo má peníze, tak vyhraje?
Umělá inteligence pomáhá i s kontrolou diskusí na zpravodajských webech Seznam Zprávy a Novinky, kde odhaluje nezákonné či vulgární příspěvky. Všechny textové služby společnosti zároveň umožňují přehrát většinu článků syntetickým hlasem.
Z diskusní platformy Seznam vybudoval vlastní sociální síť Lidé.cz, která navázala na někdejší stejnojmenný chat a seznamku. Nový design dostaly také služby Sbazar a Firmy.cz.
Mapy přidaly milion uživatelů
Výraznou proměnou prošla mapová služba. Mapy.cz změnily název na Mapy.com a poprvé rostly v zahraničí rychleji než na domácím trhu. Za celý loňský rok získaly milion nových uživatelů.
Filip Turek musí zveřejnit omluvu Seznamu za nepodložená tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Výsledek sporu sám označil za „kontumační prohru“. Je to přitom už druhý případ v krátké době, kdy soud rozhodl o jeho omluvě poté, co se včas nevyjádřil k žalobě.
„Kontumační prohra.“ Turek znovu neuspěl u soudu. Musí se omluvit Seznamu
Politika
Filip Turek musí zveřejnit omluvu Seznamu za nepodložená tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Výsledek sporu sám označil za „kontumační prohru“. Je to přitom už druhý případ v krátké době, kdy soud rozhodl o jeho omluvě poté, co se včas nevyjádřil k žalobě.
Změny se dotkly také televizního a rozhlasového byznysu. Televize Seznam začala operátorům účtovat distribuci svého lineárního vysílání. Rádia Expres FM a Classic Praha zahájila celoplošné digitální vysílání ve standardu DAB.
Letos firma čeká jen mírný růst
Pro letošní rok Seznam počítá s mírným růstem tržeb. Opatrný výhled spojuje s přetrvávající geopolitickou nestabilitou a možným zpomalením investic některých inzerentů.
Příležitost naopak vidí v rostoucí poptávce po kvalitním zpravodajství a analytickém obsahu. Ta by podle společnosti mohla posílit její postavení na mediálním trhu.
Jediným vlastníkem Seznamu zůstává jeho zakladatel Ivo Lukačovič. Firma loni zaměstnávala 1721 lidí, o sedm více než v předchozím roce.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.