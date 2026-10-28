Rychlovlak dostal chybný pokyn? Srážka ve Španělsku má nejméně 50 obětí
Nejméně 50 mrtvých a 179 zraněných si podle dosavadních informací vyžádala srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku. K nehodě došlo poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy společnosti Iryo. Dva vagony po střetu vykolejily a spadly ze svahu, provoz na vysokorychlostní trati mezi Madridem a Andalusií byl zastaven.
Nejméně 50 lidí zemřelo a dalších 179 utrpělo zranění při dnešní srážce dvou vysokorychlostních vlaků poblíž Toleda v centrálním Španělsku. Podle španělského serveru El Español, který se odvolává na civilní ochranu, narazila souprava státního dopravce Renfe do vlaku soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků po střetu vykolejily a spadly ze svahu. Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky včetně zdravotníků.
Policie při prověřování nehody Filipa Turka nezjistila trestný čin, podezření na přestupek se však týká obou řidičů. V diskusi pod komentářem o případu mezitím běží jiné řízení. Jedni mají jasno, že politikovi projde všechno, druzí označují řidiče nemocničního auta za troubu. Zraněný člověk se tak stává nechtěně soupeřem v politické hádce.
Michal Nosek: Turek omluvu nečeká. Na Facebooku se soudí řidič nemocničního vozu
Názory
Policie při prověřování nehody Filipa Turka nezjistila trestný čin, podezření na přestupek se však týká obou řidičů. V diskusi pod komentářem o případu mezitím běží jiné řízení. Jedni mají jasno, že politikovi projde všechno, druzí označují řidiče nemocničního auta za troubu. Zraněný člověk se tak stává nechtěně soupeřem v politické hádce.
Vyšetřovatelé prověřují možné selhání řízení provozu
První informace naznačují, že srážce mohl předcházet problém v řízení železniční dopravy, oficiální příčina ale zatím potvrzena nebyla. El País píše, že vlak Renfe před nehodou zpomalil a zastavil kvůli provozním komplikacím na trati. V oblasti měl selhat bezpečnostní systém, kvůli čemuž se zastavilo přibližně osm vlaků.
Soupravy následně dostaly pokyn k rozjezdu, vlak Iryo však podle předběžných zpráv zůstal stát. Pracovník řídicího centra v Madridu měl poté omylem povolit vlaku Renfe pokračovat v jízdě, přestože mu trať blokovala stojící souprava Iryo. Vyšetřování pokračuje a tato verze zatím není oficiálně potvrzena.
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Ministr dopravy narychlo opustil fórum
Španělský ministr dopravy Óscar Puente se o tragédii dozvěděl krátce před plánovaným vystoupením na infrastrukturním fóru v Madridu a akci podle El País okamžitě opustil. Španělský premiér agentuře AFP řekl, že je rozsahem nehody šokován.
České ministerstvo zahraničí uvedlo, že zatím nemá informace o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Situaci však dál prověřuje.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.