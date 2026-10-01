Policie rozhodla o Turkově nehodě. Ve hře zůstává jen přestupek
Červencová nehoda poslance Filipa Turka (za Motoristy) v centru Prahy nebude mít trestněprávní dohru. Policie po prověřování a znaleckém zkoumání dospěla k závěru, že se trestný čin nestal, podle dosud zjištěných skutečností se ale možného dopravního přestupku mohli dopustit oba účastníci srážky. Případ proto předala Městské části Praha 2. Turek po nehodě slíbil, že pokud jej policie označí za viníka, skončí jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku.
Červencová dopravní nehoda poslance Filipa Turka (za Motoristy) a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy nebyla podle policie trestným činem. Policisté případ prověřovali kvůli možnému nedbalostnímu ublížení na zdraví, po vyhodnocení důkazů a znaleckého posudku ale trestní rovinu uzavřeli. Věc nyní pokračuje jako přestupkové řízení.
„Na základě provedeného šetření a závěrů znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Dozorující státní zástupce proti postupu policie nevznesl námitky.
Filip Turek musí zveřejnit omluvu Seznamu za nepodložená tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Výsledek sporu sám označil za „kontumační prohru“. Je to přitom už druhý případ v krátké době, kdy soud rozhodl o jeho omluvě poté, co se včas nevyjádřil k žalobě.
„Kontumační prohra.“ Turek znovu neuspěl u soudu. Musí se omluvit Seznamu
Politika
Filip Turek musí zveřejnit omluvu Seznamu za nepodložená tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Výsledek sporu sám označil za „kontumační prohru“. Je to přitom už druhý případ v krátké době, kdy soud rozhodl o jeho omluvě poté, co se včas nevyjádřil k žalobě.
Tím ale případ nekončí. Podle policie dosavadní zjištění ukazují na možné porušení pravidel silničního provozu na obou stranách. „Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody,“ uvedla Kropáčová. Policie proto případ předala Městské části Praha 2, která bude o případném přestupku rozhodovat.
A. Babiš pre ČT: Ak F. Turkova nehoda prebehla ako to vyzerá, mal by rezignovať. Zverejnené zábery ukazujú, že obiehal kolónu v odbočovacom pruhu. F. Turek včera zrazil auto na prevoz krvi, ktoré malo zapnuté majáky.#360tka #Aktualne pic.twitter.com/ROCkTvuL8L— 360tka (@360tka_sk) July 14, 2026
Nemocniční vůz po nárazu skončil na střeše
K nehodě došlo 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle záběrů z místa Turek krátce před srážkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou používal zvukové výstražné znamení. Turkovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část druhého vozu.
Náraz nemocniční automobil vymrštil do vzduchu. Při nekontrolovaném letu minul o několik metrů skupinu chodců čekajících na přechodu a nakonec skončil na střeše. Turkovi se nic nestalo, řidiče druhého vozu převezli záchranáři s vícečetnými poraněními do traumacentra. Policie už dříve uvedla, že dopravní značení na místě bylo v pořádku a odpovídalo inženýrským plánům.
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Turek slíbil rezignaci, pokud bude označen za viníka
Nehoda měla od začátku také politickou dohru. Turek po srážce uvedl, že pokud by policie požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání, poslaneckou imunitu by nevyužil. Tvrdil také, že dopravní předpisy zná a očekává, že prověřování vyzní v jeho prospěch. Naznačoval rovněž, že stržením svého vozu doprava mohl druhému řidiči zachránit život.
Současně prohlásil, že pokud jej policie označí za viníka nehody, rezignuje na funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Aktuálně ale policie neurčila trestní odpovědnost a otázku možných přestupků obou účastníků nyní bude řešit správní orgán.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po nehodě oznámil, že Turek nebude do ukončení vyšetřování chodit na zasedání vlády a že by měl ve své funkci skončit, pokud se prokáže jeho pochybení. Ministerstvo životního prostředí tehdy rovněž uvedlo, že se Turek nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu.
Vedle nehody policie v minulosti prověřovala také desítky Turkových starších výroků na sociálních sítích kvůli možnému nenávistnému, rasistickému či sexistickému obsahu. Tento případ ale letos v srpnu odložila kvůli promlčení.