Bold Future odvážně nahlédne do budoucnosti firem, energetiky i měst
Geopolitická nejistota, proměna energetiky a rozvoj AI dnes zásadně ovlivňují podnikání i veřejnou sféru. Konference Bold Future: Byznys v době nových pravidel nabídne 12. listopadu v Kongresovém centru Praha příběhy těch, kdo umí turbulentní současnost proměnit v přínosnou budoucnost.
„Nová pravidla, ať už v podobě změn legislativy nebo společenských a technologických proměn, dopadají na každého, kdo podniká, platí za energie, řeší bydlení, pracuje s daty nebo spravuje soukromý i veřejný majetek. Konference Bold Future je místem, kde se potkají lidé z byznysu, měst i státu, aby mohli zjistit, kde se výzvy a řešení prolínají,“ říká Pavel Franc, CEO skupiny Frank Bold, která konferenci Bold Future pořádá. Právě propojení více než 500 účastníků z různých sfér označuje Franc za největší přínos akce. Setkat se mohou s více než třicítkou inspirativních řečníků.
V dopoledním programu vystoupí například filantrop a partner Pale Fire Capital Jan Barta, generální ředitelka banky ING v ČR Eva Bučová nebo Ivan Jakůbek, CSO ve společnosti Eurowag. Třetí ročník Bold Future, konaný pod záštitou prezidenta Petra Pavla, se zaměří na tři klíčové oblasti: rozvoj měst a real estate, moderní energetiku a odpovědné podnikání v kontextu digitalizace a nástupu umělé inteligence.
Český průmysl po letech víceméně stagnujícího výkonu znovu nabírá sílu. Zářijová produkce vzrostla meziročně o 6,2 procenta a dostala se nad úrovně předchozích let, zatímco nové zakázky ze zahraničí vyskočily o 14,4 procenta. Oživení táhnou především automobilky, energetika a exportní poptávka, další růst ale může brzdit drahá energie a slabší evropská ekonomika.
Lukáš Kovanda: Český průmysl se po letech stagnace probouzí
Názory
Český průmysl po letech víceméně stagnujícího výkonu znovu nabírá sílu. Zářijová produkce vzrostla meziročně o 6,2 procenta a dostala se nad úrovně předchozích let, zatímco nové zakázky ze zahraničí vyskočily o 14,4 procenta. Oživení táhnou především automobilky, energetika a exportní poptávka, další růst ale může brzdit drahá energie a slabší evropská ekonomika.
Energetika: od drahé elektřiny k vlastním zdrojům
Nestabilní ceny energií a nejistota kolem jejich dodávek na jedné straně a rozvoj obnovitelných zdrojů a dalších technologií i širší možnosti sdílení elektřiny na té druhé tvoří společně silný impuls pro změnu přístupu k energetice. Konference Bold Future ukáže, jak si mohou firmy i města postavit vlastní energetický deštník.
Účastníci zjistí, jaké zdroje a technologie je vhodné kombinovat i jaký model by mohl být pro jejich energetickou vizi ten nejlepší. Konkrétní přístupy přiblíží například Michal Výskala ze společnosti Guardexy nebo Petr Polách z VE MIND.
Města a stavebnictví: kde a jak se bude stavět
Podle průzkumu agentury Focus pro Frank Bold považují tři čtvrtiny Čechů výstavbu dostupných bytů za jednu z priorit rozvoje svého města. Jaká je realita pro investory i samosprávy na Bold Future ukážou inspirativní prezentace v dopoledním programu i odpolední workshopy v real estate zóně.
O nové éře ve stavebnictví a inovacích promluví Ivan Hasík z PURPOSIA Group. Dopady novely stavebního zákona představí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová, ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek nebo ředitel odboru územního rozvoje pražského magistrátu Filip Foglar.
Na rozvoj měst v širším měřítku a strategické investice se pak podívají zástupci CzechInvestu a Státní investiční a rozvojové společnosti. Inspiraci z měst na konferenci přivezou zástupci Ostravy a Děčína.
Plyn nebo elektřinu vám dnes může dodat kdokoli. Rozdíl dělá kvalita služeb, doprovodný servis a vize do budoucna, říká finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti innogy András Grof. V podcastu Global Minds blíže představil strategii společnosti na příští roky, během nichž chce innogy v Česku investovat 100 miliard korun.
Zůstat jen u dodávek energií nelze. Nacházíme nové zdroje růstu, říká finanční ředitel innogy András Grof
Zprávy z firem
Plyn nebo elektřinu vám dnes může dodat kdokoli. Rozdíl dělá kvalita služeb, doprovodný servis a vize do budoucna, říká finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti innogy András Grof. V podcastu Global Minds blíže představil strategii společnosti na příští roky, během nichž chce innogy v Česku investovat 100 miliard korun.
Umělá inteligence a digitalizace: méně administrativy, víc kontroly
Bezpečná práce s daty i správně připravená automatizace nebo účelně nasazená umělá inteligence mohou firmám pomoci ulehčit práci v mnoha oblastech. Zvlášť nyní, kdy musí podnikatelé shromažďovat a předávat řadu informací od dodavatelů i pro vlastní obchodní partnery nebo například plnit podrobné požadavky ISO norem.
Odborné workshopy představí posun v digitalizaci i základní rámec pro efektivní a bezpečné využívání AI – také to je součástí „doby nových pravidel“, na kterou odkazuje podtitul letošní konference Bold Future. Vystoupí například viceprezidentka Vodafone Vladimíra Chlandová nebo ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.
„Konference také ukáže, že držet se hodnot není žádný luxus pro klidné časy. Právě v nejistotě se ukazuje, že se pevné hodnoty vyplácejí. Města se rozvíjejí tam, kde veřejný a soukromý sektor dokážou spolupracovat. Právní stát a předvídatelné instituce přitahují investice. Obnovitelné zdroje jsou nejlevnější pojistkou, kterou máme. Umělá inteligence je přínosem jen tehdy, když ji používáme bezpečně a eticky. Tomu říkáme hodnotový realismus: být zásadový a zároveň pragmatický. Věřím, že si účastníci z Bold Future odnesou nejen inspiraci, ale i odvahu stavět budoucnost na hodnotách,“ uzavírá Pavel Franc, CEO expertní skupiny Frank Bold. Ta k organizaci konference o budoucnosti Česka letos přizvala jako partnery Business Leaders Forum, Změnu k lepšímu, Svaz moderní energetiky, Unii komunitní energetiky a Asociaci developerů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.