Realitní investoři zaplnili pražský CUBEX. MECH Expo přilákalo přes 700 účastníků
Pražské CUBEX Centrum se 8. října zaplnilo realitními investory. Na MECH Expo 2026 dorazilo přes 700 účastníků, kteří se zajímali především o financování dalších nákupů nemovitostí, vývoj trhu a možnosti a jak si díky technologiím usnadnit správu investic. Konference spojená s veletrhem služeb nabídla zaplněný hlavní sál i workshopy. Mimořádný zájem vzbudilo využití umělé inteligence při správě nemovitostí. Akci uspořádal MECH, který propojuje služby pro realitní investory od vyhledávání příležitostí přes financování a nákup až po správu nemovitostí.
MECH Expo 2026, které se uskutečnilo 8. října v pražském CUBEX Centru, přilákalo přes 700 účastníků. Zaplněný hlavní sál, stovky účastníků a mimořádný zájem o odborné workshopy potvrdily, že realitní investování v Česku přitahuje obrovskou pozornost. Konference spojená s veletrhem nabídla pohled na vývoj realitního trhu v roce 2027 i praktické rady, jak financovat další nákupy a efektivně spravovat investiční nemovitosti.
„Chtěli jsme vytvořit místo, kde se realitní investoři nejen dozvědí něco nového, ale také se potkají s lidmi, kteří jim pomohou posunout jejich investice dál. Zájem, který jsme viděli, předčil naše očekávání. Největší radost mám ale z toho, že lidé nepřišli jen poslouchat přednášky. Aktivně se ptali, sdíleli zkušenosti a hledali konkrétní řešení. Je vidět, že český trh s investičními nemovitostmi dospívá. Investoři už neřeší jen to, jak koupit další byt, ale také jak své portfolio dlouhodobě a efektivně budovat,“ říká Dalibor Klíč, spoluzakladatel a CEO MECH.
Ceny nemovitostí pod tlakem. Kupující mají větší prostor k vyjednávání
Úvodní panel se zaměřil na vývoj cen a možnosti vyjednávání při nákupu nemovitostí. Vystoupili v něm Radek Šitera, zakladatel datové platformy Valuo, hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel a Dalibor Klíč. Podle údajů Valuo prodávající snižují cenu přibližně u třetiny nabídek bytů, zatímco před rokem šlo zhruba o čtvrtinu. Kupující při jednání dosahují průměrné slevy pět až šest procent z nabídkové ceny. Zatímco Klíč připouštěl stagnaci či pokles cen kvůli omezené kupní síle domácností, Šindel počítal také s možností pokračujícího, byť pomalejšího růstu.
Právě rozdílné scénáře vývoje cen ukázaly, proč by investoři neměli stavět rozhodování jen na očekávaném zdražování nemovitostí. Vedle pořizovací ceny rozhodují také podmínky financování, lokalita a dlouhodobé náklady na provoz. „Na úvodní debatu jsem dostal super zpětnou vazbu. Lidi čekali realitní roztleskávače, ale dostali střízlivá data. Většina našich klientů investuje dlouhodobě, proto je třeba počítat i s negativním scénářem vývoje cen. Jde hlavně o to, aby klienti dokázali v pořádku platit splátky, říká Klíč.
AI, data a praktické zkušenosti investorů
Velký zájem vzbudil také workshop „Správa nemovitostí v době agentního AI“. Konzultant pro AI transformaci Adam Sládek a David Ryšťák, manažer správy nemovitostí MECH, ukázali, jak při správě využít software a automatizaci. Zaplněný byl i workshop Radka Václavíka „Data, která vydělávají“, zaměřený na hledání investičních příležitostí.
Další přednášky se věnovaly praktickým zkušenostem z realitního trhu. Realitní investor a podnikatel Libor Váka se zaměřil na odhady a volnou zástavní hodnotu, zatímco investor a konzultant Tomáš Bumbálek z projektu ReFlips přiblížil nákupy a rekonstrukce bytů a činžovních domů. Makléř Jan Kreibich zase mluvil o spolupráci s investory.
Program myslel i na ty, kteří s investováním do nemovitostí teprve začínají. Prostor dostala také témata investování žen nebo nákupu nemovitostí v zahraničí. MECH Expo ale nebylo jen o přednáškách. Návštěvníci mohli své investiční plány rovnou probrat s odborníky a vystavovateli ve veletržní části akce.
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Leaders
Umělá inteligence není jen nástroj, ale stále samostatnější aktér, který může být brzy inteligentnější než člověk. Profesor Yuval Noah Harari varuje před nástupem amerického a čínského AI imperialismu i před světem, na jehož soužití s umělou inteligencí zatím nikdo nemá plán.
„Vedle přednášek jsme chtěli dát lidem prostor řešit konkrétní investice. A to se povedlo. Jeden z vystavovatelů nám po akci hlásil nejméně čtyři domluvené obchody. Pro nás je to potvrzení, že MECH Expo nebylo jen o předávání informací, ale také o skutečných obchodních příležitostech,“ komentuje Klíč.
Partnery MECH EXPO byly MONETA Money Bank, Landia management, Valuo, WATTe, Klub investorek a podcast ODVÁŽNÍ. Mezi vystavovateli byly například firmy AAA Podlahy, Domoveo, Nuveo, Nemovitomat a vb.cz. Zahraniční nabídky představily Zafira, Nova Tenerife, Albia a Reality Kostarika. Zastoupeny byly také služby MECH.
Mediálními partnery byly ekonomický zpravodajský web Newstream, server o hypotékách a bydlení Hypoindex.cz, investiční a finanční server Investujeme.cz, realitní a zpravodajský portál RealityČechy.cz a odborný web pro finanční poradce Poradci-sobě.cz. Konferencí provázel moderátor Míra Hejda.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.