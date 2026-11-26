Jak se vyrábějí mražené výrobky FRoSTA? Vyplatí se je v obchodě kupovat?
O kvalitě mražené zeleniny rozhoduje to, kde vyrostla, jak rychle byla po sklizni zmrazena a co výrobce přidal do balení kromě samotné zeleniny. FRoSTA svůj výrobní proces popisuje otevřeně, takže si každou z těchto fází můžete projít. Teprve když víte, jak se zelenina pěstuje, jak se mrazí a jaké je složení, můžete posoudit, jestli se tyto mražené výrobky v obchodě vyplatí.
Kde a jak se pěstuje zelenina pro mražené výrobky FRoSTA?
Většina zeleniny pro mražené výrobky FRoSTA roste ve volné půdě – na polích, v rytmu, který určuje roční období. Skleníky se využívají jen tehdy, pokud se nevytápějí fosilními palivy – vytápění plynem nebo uhlím totiž znamená další emise CO₂. Špenát a bylinky pocházejí z vlastních polí firmy v blízkosti zpracovatelských závodů, což zkracuje přepravu. FRoSTA kolem svých polí zakládá květnaté louky, které poskytují potravu divokým včelám a dalšímu opylujícímu hmyzu. Zelenina se sklízí v optimální zralosti, tedy ve chvíli, kdy má nejlepší chuť – na rozdíl od mnoha druhů zeleniny prodávané jako čerstvá, která se sklízí před plnou zralostí, aby se nezkazila při přepravě a skladování.
Proč je důležité mražení několik hodin po sklizni?
Zelenina začíná ztrácet kvalitu už od sklizně: hrášek tvrdne a ztrácí sladkost, špenát vadne, brokolice žloutne. U zeleniny prodávané jako čerstvá uplyne mezi sklizní a nákupem obvykle několik dní. V závodech FRoSTA se tato doba počítá v hodinách – zelenina se myje, třídí, podle potřeby krájí a zmrazuje ještě tentýž den, kdy ji přivezou z pole. Mražení zastavuje procesy, které stojí za ztrátou chuti a barvy, takže obsah balení má blízko k zelenině přímo z pole – na rozdíl od té, která několik dní ležela v chladírně a v obchodě na regálu. Konzervantem je tu samotná nízká teplota, a proto se do mražené zeleniny žádné jiné konzervanty nepřidávají.
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Purity Promise, tedy co FRoSTA slibuje na etiketě
Purity Promise je závazek, který FRoSTA přijala vůči spotřebitelům – ve výrobcích jsou výhradně přírodní suroviny. Znamená to, že v nich nenajdete aromata, barviva, zvýrazňovače chuti ani glutamát sodný. U směsí na pánev a do trouby pochází chuť z bylinek, koření a extra panenského olivového oleje. Druhá část závazku se týká etikety – každá složka je uvedena jmenovitě, bez souhrnných označení typu „koření“, pod kterými předpisy umožňují uvést několik složek, aniž by se musely vyjmenovat. V obchodě si to ověříte za chvilku – stačí obal otočit a přečíst si celý seznam složek.
Vyplatí se v obchodě kupovat mraženou zeleninu?
Mražená zelenina má především praktické výhody. Je dostupná celý rok ve stejné kvalitě, bez ohledu na to, co právě roste na polích. Nemusíte ji mýt, loupat ani krájet a příprava začíná bez rozmrazování – rovnou ji nasypete na pánev nebo do hrnce, případně upečete v troubě či v horkovzdušné fritéze. Z balení si vezmete přesně tolik, kolik potřebujete, a zbytek necháte na jiný den, takže nic nepřijde nazmar. Mražená zelenina FRoSTA navíc znamená široký výběr – jednotlivé druhy jako hrášek, mrkev nebo špenát, směsi na pánev s bylinkami a olivovým olejem, zeleninu do trouby i zeleninové karbanátky s brokolicí a květákem. K tomu se přidávají aspekty jako pěstování šetrné k životnímu prostředí, mražení několik hodin po sklizni a složení bez přídatných látek.
Mražené výrobky FRoSTA – dobrá volba pro každé roční období
Obě otázky z titulku mají jednu společnou odpověď. Mražené výrobky FRoSTA vznikají ze zeleniny pěstované na polích, sklizené v plné zralosti a zmrazené o několik hodin později, bez konzervantů, aromat a barviv. Ze stejných důvodů se je vyplatí kupovat – složení je krátké a dá se zkontrolovat na obalu, chuť i konzistence jsou stejné bez ohledu na období roku a příprava zabere pár minut, bez mytí a krájení. Zásoba takové zeleniny v mrazáku znamená hotový oběd bez přemýšlení nad tím, co je právě teď v obchodě na regálech.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.