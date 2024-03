Rajchl a spol. řádili v Praze. Nás společný nepřítel sedí ve Strakově akademii a v Bruselu, zaznělo

Tisíce lidí se sešly na protivládní demonstraci na pražském Václavském náměstí. Řečníci žádali demisi koaličního kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS), kritizovali prezidenta Petra Pavla i zelenou politiku Evropské unie a vyjadřovali se k válce na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko. Protest, který pořádala neparlamentní strana PRO (Právo Respekt Odbornost) a spřízněný spolek Česko proti bídě, trval zhruba 2,5 hodiny. Policie podle mluvčího Richarda Hrdiny nemusela zasahovat a nikdo z účastníků nenarušil veřejný pořádek.

Účastníci zaplnili zhruba horní čtvrtinu náměstí od sochy svatého Václava, do jeho poloviny pak stály skupiny protestujících. Obdobně se vyjádřila také policie, která ale odhady počtu demonstrantů neposkytuje. Předseda PRO Jindřich Rajchl sdělil, že počet shromážděných nedokázal z pódia odhadnout.

V horní části náměstí těsně pod magistrálou se před začátkem protivládního protestu sešli také jeho odpůrci s českými a ukrajinskými vlajkami a s vlajkami NATO. Demonstranti se s nimi dostávali do slovních rozmíšek, situaci uklidňovali policisté z antikonfliktního týmu. Slovní rozepře potvrdil i policejní mluvčí Hrdina, podle něj je ale členové antikonfliktního týmu vyřešili. Zasahovat policisté nemuseli, řekl po skončení demonstrace mluvčí.

Nad hlavami demonstrantů proti Fialově vládě vlály české vlajky. Ozývalo se skandování „demisi“, „máme toho dost“ nebo „my chceme mír“. Cílem demonstrace bylo podle předsedy PRO Jindřicha Rajchla vystavit vládě „stopku“. „Tahle vláda je asociální, protičeská, měla by okamžitě podat demisi,“ řekl z pódia Rajchl. Prezidenta Pavla označil za „ostudu země“ a „politickou marionetu“. Další z představitelů PRO a někdejší sociální demokrat Michal Hašek mluvil před demonstranty o výpovědi Fialově vládě, které vyčetl i dočasné zrušení společných zasedání českého a slovenského kabinetu. Kabinety obou zemí výrazně rozděluje pohled na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu a na podporu napadeného státu. Hašek odhadl počet účastníků demonstrace na desítky tisíc.

Rajchl v jenom z videí umístěných na sociálních sítích tento týden řekl, že pokud odpůrci vlády dokážou zaplnit Václavské náměstí, příště se sejdou na větší Letenské pláni. V opačném případě bude podle něj jasné, že lidé nemají dostatek chuti se situací České republiky něco dělat a Fiala bude vládnout do konce volebního období.

K dalším vystupujícím dnes patřili někdejší sociálnědemokratický premiér, nyní předseda neparlamentní strany Česká suverenita sociální demokracie Jiří Paroubek, senátorka za Nezávislé Jana Zwyrtek Hamplová a bývalý umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr Zuska. Zaznívala vystoupení proti válce na Ukrajině a proti údajnému zatahování Česka do ní. „Není to naše válka. My do války nechceme. My chceme žít v míru a v přátelství se všemi,“ řekl poslanec opozičního hnutí SPD Jaroslav Foldyna. Další z poslanců SPD Jiří Kobza vyzýval přítomné, aby v evropských volbách nedávali hlas nikomu, kdo nebude hájit české zájmy. „Máme společného nepřítele a ten sedí ve Strakově akademii a v Bruselu,“ uvedl.

Demonstranti mohli u stánků podepisovat různé petice. V místech, kde se většinou účastníci shromažďují, byly tentokrát i stánky velikonočních trhů.

Dnešní protest navázal na tři loňské demonstrace stejných pořadatelů. Jeden z tehdejších protestů doprovodil pochod na Letnou.