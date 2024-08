Radikální Britové. Zvažují, že zakáží kouření cigaret v parcích či poblíž nemocnic

Britská vláda zvažuje zákaz kouření na zahrádkách hospod, ve venkovních restauracích, poblíž nemocnic či na sportovištích. Plán byl již součástí zákona na omezení tabáku zejména pro mladé Brity, ale po zvolení parlamentu v novém složení se zákon vrátil na začátek legislativního procesu. Teď by se o přísnějších pravidlech mohlo opět hlasovat, píše zpravodajský server BBC či The Sun.

Tato opatření jsou navrhována jako součást zpřísněné verze zákona o tabáku a vapování z minulého vládního období, který by zakázal prodej tabáku všem osobám narozeným v lednu 2009 a později. Právní předpisy, které by postupně zvyšovaly minimální věk pro nákup tabákových výrobků, v projevu při zahájení zasedání parlamentu slíbil i král Karel III.

Zprávy o zpřísnění pravidel se zakládají na uniklých vládních dokumentech a neoficiálních vyjádřeních pro média. Oficiálně zatím vláda svůj postoj nezveřejnila. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo únik informací komentovat, ale uvedlo, že zvažuje řadu opatření, která by z Británie učinila nekuřáckou zemi.

„Kouření si ročně vyžádá 80 tisíc životů, vytváří obrovský tlak na náš zdravotní systém a daňové poplatníky stojí miliardy. Jsme odhodláni chránit děti a nekuřáky před škodlivými účinky pasivního kouření,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví.

