Budvar uvařil rekordní množství piva, zisk mu ale klesl. Silná koruna ukrojila z tržeb
Budějovický Budvar v roce 2025 potřetí za sebou zvýšil výstav piva a na trh dodal téměř 1,95 milionu hektolitrů. Rekordní produkce se však nepromítla do lepších finančních výsledků. Čistý zisk národního podniku klesl o 1,3 procenta na 356,3 milionu korun a mírně se snížil také obrat. Hospodaření negativně ovlivnila silná koruna, nižší úrokové výnosy i rostoucí výdaje na marketing a zaměstnance.
Budějovický Budvar v loňském roce dosáhl čistého zisku 356,3 milionu korun. Ve srovnání s rokem 2024 jde o pokles o 1,3 procenta. Národnímu podniku se mírně snížil také obrat, a to meziročně o 20 milionů na 3,691 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.
Finanční výsledky se zhoršily navzdory tomu, že pivovar potřetí za sebou překonal svůj výrobní rekord. V roce 2025 uvařil téměř 1,95 milionu hektolitrů piva, meziročně o 0,95 procenta více. Růst podpořily především vyšší prodeje na českém trhu.
Silná koruna snížila hodnotu exportních tržeb
Budvar dlouhodobě patří mezi výrazně exportně orientované české podniky. Do zahraničí loni prodal 1,39 milionu hektolitrů piva, tedy 71,4 procenta celkové produkce. Objem exportu se mu podařilo udržet navzdory tomu, že spotřeba piva klesala v Česku i na řadě zahraničních trhů.
Vyšší objem výroby se však nepromítl do růstu tržeb. Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně snížily o 0,51 procenta na 3,648 miliardy korun. Podle vedení pivovaru se na výsledku podepsalo především posílení české měny vůči měnám na klíčových exportních trzích.
„Vedení podniku se v následujícím období zaměří na další rozvoj a posilování značky na klíčových trzích,“ uvedl ředitel Budvaru Petr Dvořák.
Zisk zatížily nižší úroky i vyšší náklady
Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl 453,3 milionu korun, meziročně se tak snížil o 2,8 procenta. Finanční výsledek negativně ovlivnily nižší úrokové výnosy z depozit a menší kurzové zisky.
Provozní hospodářský výsledek po očištění o tvorbu a následné rozpuštění zákonné rezervy na opravy hmotného majetku klesl o 6,2 procenta. Vedle silné koruny jej zatížily také vyšší výdaje na podporu prodeje a marketing.
Celkové provozní náklady podniku se meziročně zvýšily o 3,8 procenta. Náklady na materiál a energie vzrostly o 1,3 procenta, tedy přibližně o 20 milionů korun. Výdaje na služby, zejména marketing a podporu prodeje, se zvýšily o 56 milionů korun.
Zaměstnanců ubylo, mzdové náklady vzrostly
Osobní náklady Budvaru se zvýšily o 40 milionů na celkových 639 milionů korun. Důvodem byl především růst mezd, přestože průměrný počet zaměstnanců klesl ze 617 na 605.
Pivovar zároveň pokračoval v investicích do svého dalšího rozvoje. V průběhu roku 2025 investoval celkem 211 milionů korun.
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