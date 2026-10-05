Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Michal Nosek: Na kolej po kolejích aneb další zbytečná stavba v Praze

Michal Nosek: Na kolej po kolejích aneb další zbytečná stavba v Praze

Stavba kolejiště na Strahov startuje
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek
Sledovat newstream.cz na Googlu

Studenti na Strahov jezdí dlouhá léta autobusem. Praha se rozhodla tuto dopravní samozřejmost obohatit o 1,3 kilometru tramvajových kolejí za 824 milionů korun bez daně. Tramvaj bude kapacitnější, lokálně bezemisní a evropsky spolufinancovaná. Teď ještě zbývá stejně přesvědčivě vysvětlit, proč je potřeba.

Praha se slávou zahájila stavbu tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Má stát 824 milionů korun bez daně a první cestující svéze ve zkušebním provozu v polovině roku 2028. Studenti tak poznají dosud opomíjený rozdíl mezi cestou na kolej a cestou na kolej po kolejích. Zda bude rozdíl odpovídat ceně, zatím z předloženého zdůvodnění nevyčteme. Ale zahajovací slavnost se před volbami stihla. 

Dopravní podnik slibuje kapacitnější a lokálně bezemisní dopravu, přímá spojení s centrem i efektivnější využití stávající infrastruktury tramvajových tratí. Všechno zní báječně. Jen prostá otázka, v čem dnešní autobusy nestačí, se mezi těmi přednostmi trochu ztrácí. Možná proto, že magická věta „vyšší stupeň oddělení od individuální automobilové dopravy“ zabere tolik místa, že už na odpověď nezbývá prostor.

Cestující se snad dostaví

Trať má sloužit vysokoškolským kolejím a strahovskému sportovnímu areálu. Studenti se tam ovšem dopravují desítky let. Samotná skutečnost, že někam jezdí autobus, samozřejmě není argumentem proti tramvaji. Stejně tak ale existence studentů není automatickým argumentem pro položení kolejí. Mezi těmito dvěma skutečnostmi by se hodilo několik čísel. Kolik lidí nová trať přepraví, kolik času jim ušetří a proč se taková služba vyplatí právě za tuto cenu.

Výletníci možnost vyjet na kopec tramvají příliš neocení, holdují přeci procházkám. Vzpomínky na koncerty bratří Nedvědů, Pink Floyd či AC/DC dopravní kapacitu již nevyčerpají a případní budoucí fanoušci Sparty jsou zatím příliš nejistou klientelou na sestavování jízdního řádu. Koleje zkrátka potřebují skutečné cestující. Výhledové nadšení tramvaje na kopec nenaplní.

Dotace neznamená smysluplnost

Abychom byli spravedliví, za uvedenou částku nevznikne jen 1,3 kilometru trati. Součástí je přestavba části Bělohorské ulice a také přestavba a rozšíření Vaníčkovy. Dopravní podnik navíc slibuje úbytek autobusů na přetíženém Vítězném náměstí. To jsou argumenty, které si zaslouží pozornost. Ještě větší pozornost by si zasloužilo jejich vyčíslení. Ubude autobusů je dobrý začátek vysvětlení, poněkud slabší konec debaty o stovkách milionů.

Terminál Smíchov
Aktualizováno

Praha promění Smíchov v dopravní uzel. Autobusy zamíří nad koleje

Reality

Praha vybrala firmu, která postaví nový dopravní terminál na Smíchově. Zakázka za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH má propojit vlaky, metro, tramvaje i autobusovou dopravu a výrazně proměnit okolí smíchovského nádraží.

ČTK, fry

Přečíst článek

Na financování se z 85 procent podílí Evropská unie, což svádí k příjemné představě, že nám někdo tramvaj na Strahov skoro daruje. Jenže evropské peníze nerostou v bruselském skleníku a dotace není osvědčení o smysluplnosti. Odpovídá na otázku, kdo zaplatí účet. Na otázku, zda objednávku potřebujeme, musí odpovědět Praha.

Rozpočet činí 824 milionů korun bez DPH. Jestli vydrží, ukáže stavba. Už oznámená částka bohatě stačí k tomu, aby město předložilo přesvědčivější obhajobu než seznam obecných výhod tramvajové dopravy. Tramvaj je skvělá věc. Z toho ale neplyne myšlenka, že je skvělý nápad postavit ji všude, kam se vejde a kam dokáže vyjet.

Na titul nejzbytečnější pražské stavby je zatím brzy. Nová trať skončí smyčkou Stadion Strahov. Zastávku Proč? by si zasloužila ještě předtím.

Tereza Nislerová, Piráti

Roční kupon MHD musí zdražit. A pro Airbnb v Praze není místo, říká Pirátka Tereza Nislerová

Politika

Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Dalibor Martínek: Pokuty za jízdu na černo se zvýší i v Praze. Exekuční mafie bude mít žně

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Dluhy se prodražují, pocítí to všichni

Česko, Evropa i celý svět mají problém. Google a spol. prodražují státům dluhy

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Pavel Šatný, šéf a majitel firmy Doornite, která se specializuje na výrobu interiérových dveří
video

Výrobce dveří Doornite míří na burzu. Od investorů chce nejméně 80 milionů korun

Trhy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Wall Street

Drahá ropa, rekordní výnosy a přesto rostoucí akcie. Jak dlouho to ještě vydrží?

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek