Michal Nosek: Na kolej po kolejích aneb další zbytečná stavba v Praze
Studenti na Strahov jezdí dlouhá léta autobusem. Praha se rozhodla tuto dopravní samozřejmost obohatit o 1,3 kilometru tramvajových kolejí za 824 milionů korun bez daně. Tramvaj bude kapacitnější, lokálně bezemisní a evropsky spolufinancovaná. Teď ještě zbývá stejně přesvědčivě vysvětlit, proč je potřeba.
Praha se slávou zahájila stavbu tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Má stát 824 milionů korun bez daně a první cestující svéze ve zkušebním provozu v polovině roku 2028. Studenti tak poznají dosud opomíjený rozdíl mezi cestou na kolej a cestou na kolej po kolejích. Zda bude rozdíl odpovídat ceně, zatím z předloženého zdůvodnění nevyčteme. Ale zahajovací slavnost se před volbami stihla.
Dopravní podnik slibuje kapacitnější a lokálně bezemisní dopravu, přímá spojení s centrem i efektivnější využití stávající infrastruktury tramvajových tratí. Všechno zní báječně. Jen prostá otázka, v čem dnešní autobusy nestačí, se mezi těmi přednostmi trochu ztrácí. Možná proto, že magická věta „vyšší stupeň oddělení od individuální automobilové dopravy“ zabere tolik místa, že už na odpověď nezbývá prostor.
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Cestující se snad dostaví
Trať má sloužit vysokoškolským kolejím a strahovskému sportovnímu areálu. Studenti se tam ovšem dopravují desítky let. Samotná skutečnost, že někam jezdí autobus, samozřejmě není argumentem proti tramvaji. Stejně tak ale existence studentů není automatickým argumentem pro položení kolejí. Mezi těmito dvěma skutečnostmi by se hodilo několik čísel. Kolik lidí nová trať přepraví, kolik času jim ušetří a proč se taková služba vyplatí právě za tuto cenu.
Výletníci možnost vyjet na kopec tramvají příliš neocení, holdují přeci procházkám. Vzpomínky na koncerty bratří Nedvědů, Pink Floyd či AC/DC dopravní kapacitu již nevyčerpají a případní budoucí fanoušci Sparty jsou zatím příliš nejistou klientelou na sestavování jízdního řádu. Koleje zkrátka potřebují skutečné cestující. Výhledové nadšení tramvaje na kopec nenaplní.
Dotace neznamená smysluplnost
Abychom byli spravedliví, za uvedenou částku nevznikne jen 1,3 kilometru trati. Součástí je přestavba části Bělohorské ulice a také přestavba a rozšíření Vaníčkovy. Dopravní podnik navíc slibuje úbytek autobusů na přetíženém Vítězném náměstí. To jsou argumenty, které si zaslouží pozornost. Ještě větší pozornost by si zasloužilo jejich vyčíslení. Ubude autobusů je dobrý začátek vysvětlení, poněkud slabší konec debaty o stovkách milionů.
Praha vybrala firmu, která postaví nový dopravní terminál na Smíchově. Zakázka za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH má propojit vlaky, metro, tramvaje i autobusovou dopravu a výrazně proměnit okolí smíchovského nádraží.
Praha promění Smíchov v dopravní uzel. Autobusy zamíří nad koleje
Reality
Praha vybrala firmu, která postaví nový dopravní terminál na Smíchově. Zakázka za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH má propojit vlaky, metro, tramvaje i autobusovou dopravu a výrazně proměnit okolí smíchovského nádraží.
Na financování se z 85 procent podílí Evropská unie, což svádí k příjemné představě, že nám někdo tramvaj na Strahov skoro daruje. Jenže evropské peníze nerostou v bruselském skleníku a dotace není osvědčení o smysluplnosti. Odpovídá na otázku, kdo zaplatí účet. Na otázku, zda objednávku potřebujeme, musí odpovědět Praha.
Rozpočet činí 824 milionů korun bez DPH. Jestli vydrží, ukáže stavba. Už oznámená částka bohatě stačí k tomu, aby město předložilo přesvědčivější obhajobu než seznam obecných výhod tramvajové dopravy. Tramvaj je skvělá věc. Z toho ale neplyne myšlenka, že je skvělý nápad postavit ji všude, kam se vejde a kam dokáže vyjet.
Na titul nejzbytečnější pražské stavby je zatím brzy. Nová trať skončí smyčkou Stadion Strahov. Zastávku Proč? by si zasloužila ještě předtím.
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Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.