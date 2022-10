Philip Morris může převzít švédského rivala

Evropská komise (EK) povolila americko-švýcarskému tabákovému koncernu Philip Morris International (PMI), aby převzal švédskou firmu Swedish Match. Dala mu ale podmínku. Musí odprodat logistickou divizi švédského rivala, píše agentura DPA.

Philip Morris v květnu nabídl za akcii evropského konkurenta 106 švédských korun (SEK). Před několika dny nabídku zvýšil na 116 SEK za akcii, což firmu ohodnocuje na 176,4 miliardy švédských korun (asi 395 miliard korun). Společnost tak chce snížit svou závislost na prodeji cigaret, protože Swedish Match se specializuje na bezdýmný tabák, tedy takový, který se při používání nespaluje.

EK v úterý obchod schválila. Vymínila si ale, že americká skupina prodá logistickou divizi Swedish Match, SMD Logistics.

Swedish Match zrušila výrobu cigaret v roce 1999. PMI, která se v roce 2008 odštěpila od americké společnosti Altria, si klade za cíl, aby produkty bez kouře tvořily do roku 2025 více než polovinu jejích tržeb.

Výrobce Marlboro za 16 miliard dolarů posílí svou „nekuřáckou sekci“ Zprávy z firem Nadnárodní tabákový gigant Philip Morris International (PMI) souhlasí s nákupem společnosti Swedish Match, která vyrábí bezdýmný tabák, a to za 16 miliard dolarů (asi 384 miliard korun). Převzetím konkurenta hodlá koncern snížit svou závislost na příjmech z prodeje klasických cigaret a zvýšit podíl tržeb z nekuřáckých výrobků nad 50 procent, uvedla agentura Reuters. duk Přečíst článek

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: