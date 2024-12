Penta Hospitals investuje do sítě domovů pro seniory

Penta Hospitals podepsala dohodu o koupi nemovitostí a provozních aktiv společnosti SeneCura, která provozuje 17 domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem s kapacitou 2250 lůžek. Nákup bude posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dokončení transakce firma očekává v řádu měsíců.

Reklama

„Uzavření dohody je významným milníkem několikaletého úsilí skupiny Penta Hospitals o vybudování lídra v poskytování pobytových sociálních služeb v ČR. Naše skupina prošla v minulých letech výjimečným růstem a od začátku se snažila diferencovat důrazem na integraci sociálních služeb se službami zdravotními,“ uvedl Jan Kocián, investiční ředitel skupiny Penta Investments.

Pokrytí po celém Česku

Podle údajů na webu má SeneCura zařízení ve většině krajů ČR, v Praze na Klamovce, ve Štěrboholích a ve Slivenci, v Královéhradeckém, Olomouckém, Plzeňském a Libereckém kraji v krajských městech, ve Středočeském kraji v Kolíně, v Pardubickém kraji v Chrudimi, na Vysočině v Humpolci, Telči a Chotěboři, v Jihočeském kraji v Písku, v Ústeckém kraji v Terezíně, v Jihomoravském kraji v Brně a Šanově a v Moravskoslezském kraji v Havířově.

„Po vybudování rozsáhlé sítě domovů pro seniory a nastavení nových standardů péče v České republice předáváme naše podnikání společnosti Penta Hospitals,“ uvedl Anton Kellner, generální ředitel skupiny SeneCura. V roce 2008 začala firma, kterou dosud vlastnila společnost emeis, působit na trhu pod značkou Senior Holding.

Dalibor Martínek: Důchodová reforma? Velký tyátr kvůli ničemu Názory Poslanci se v tomto týdnu opět vrhnou na „reformu“ penzí. Čeká se „krutá řež“ mezi opozicí a koalicí. Čeká se, že opoziční poslanci budou dlouhé hodiny u pultíku řečníka spílat vládě. Argumenty si jeden ani nechce představovat, asi to bude něco ve smyslu, že vláda je asociální. V různých variacích. A čeká se, že si koalice po dlouhých řečech, které by normálního člověka unudily k smrti, nakonec protlačí svou. Takže, nač ten tyátr. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

„Na klienty ani provoz zařízení skupiny emeis v Česku nebude mít schvalovací proces transakce žádný vliv,“ doplnila společnost Penta Hospitals v tiskové zprávě.

Skupina Penta Hospitals CZ je součástí největšího středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International. V České republice provozuje deset nemocnic, například v Sokolově, Vrchlabí či Roudnici nad Labem, 36 domovů se zvláštním režimem Alzheimer Home, tři domovy pro seniory, desítky ambulancí různého typu a poskytovatele domácí péče. Skupina má téměř 5000 zaměstnanců a v roce 2023 dosáhla obratu skoro šest miliard korun.

Investiční skupinu Penta kromě skupiny Penta Hospitals tvoří také například řetězec lékáren Dr.Max, banky nebo developerské projekty. Loni jí podle dubnové tiskové zprávy meziročně stoupl čistý zisk o půl miliardy na 12,1 miliardy korun. Hlavními spolumajiteli jsou podnikatel Marek Dospiva a rodina Jaroslava Haščáka.

Hlavsová: Stírací los jako dárek? I ponožky jsou větší poklad Názory O Vánocích si máme navzájem plnit přání, realita je ale často taková, že součástí vánoční nadílky jsou také dárky, které příjemci nevyužijí či neocení, jsou jen tak „do počtu”. Čerstvě realizovaná anketa Fondee, které se zúčastnilo 2250 lidí, potvrdila některé průzkumy z posledních let, dle kterých téměř každý druhý zažívá o Vánocích z nějakého daru zklamání. Eva Hlavsová Přečíst článek

Do poloviny století by mohl podle projekce Českého statistického úřadu počet lidí nad 65 let vzrůst z 2,2 milionu na 3,1 milionu, z nynější pětiny na 30 procent. Přibýt by mělo hlavně lidí nad 85 let, proti současným 200 tisíc jich v roce 2050 bude dvojnásobek.

V Česku bylo podle statistické ročenky v roce 2023 předloni 522 domovů pro seniory a 404 domovů se zvláštním režimem, kde žijí nemocní s demencemi, zejména Alzheimerovou chorobou. Dohromady měly 61.106 lůžek, žilo v nich 57.800 seniorů, tedy asi tři procenta osob ve věku nad 66 let.

Kapacity se v posledních letech výrazně zvyšují, přesto ale nedostačují. Podle nedávné studie pro ministerstvo práce by při zachování dosavadního tempa rozšiřování služeb pro seniory mohlo v roce 2035 chybět 15 tisíc lůžek v seniorských domovech a 16 tisíc pečujících pracovníků. V listopadu vláda oznámila, že Česká asociace pojišťoven vybuduje 20 nových domovů pro seniory s kapacitou 2500 lůžek.