Obyčejný byznys: Genius noci, minipivovar rodiny Pavlišových, sbírá ocenění a roste

Ivo Pavliš se z profese ajťáka před osmi lety postupně přeorientoval na sládka. Pivo měl vždycky rád, ale jen jako konzument. V roce 2116 s manželkou obrodili dávno zapomenutý pivovar v Lomnici, která leží severně od Brna a dali mu netradiční název - Genius noci.

„Provoz pivovaru a vymýšlení unikátních receptů nebyla a není jen procházka zelenou chmelnicí. Cesta k cíli je lemována nejrůznějšími nástrahami a těžkostmi jako život sám. Sny se ale mají plnit,”" říká Ivo.

Jana, která je původně grafičkou, zpěvačkou a nyní i sládkovou, se pivovaru od startu také maximálně věnuje, a říká, že když už po několikáté slyšela, jak její tehdejší snoubenec Ivo mluví o svém nesplnitelném snu, rozhodla se ho v budování minipivovaru plně podpořit a přesvědčila ho, že spolu to zvládnou.

Posledním členem týmu je Ivo Gregor, který je expert na chutě či vůně piva a připravuje úspěšné receptury. Jako kvalifikovaný odborník hlídá kvalitu a správnost výrobních postupů. „Je to člověk, který vychovává čerstvě nastupující generaci sládků na Mendelově univerzitě,” říká Jana, která vymyslela pro pivovar i název. Ten podle ní vypovídá o magické atmosféře místa, je vtipný a koresponduje s filozofií pivovaru. Podle ní se pivo neochutnává po douškách, ale po litrech.

Restart po téměř sto letech

Pivovar v Lomnici fungoval od konce šestnáctého století až do roku 1922. Poté, co sládek a další pracovníci narukovali na vojnu, se přestalo v lomnickém pivovaru vařit. První světovou válku tak nepřežil. V roce 1925 areál koupil Alois Buchta, pradědeček současných majitelů Pavlišových, a přesunul do něho svou velkou truhlářskou dílnu.

Ke své původní funkci se areál vrátil téměř až po sto letech, kdy zde Pavlišovi postupně začali znovu pivo vařit. Mezi pivaři je nyní zřejmě nejoblíbenějším produktem pivovaru hořká desítka a klasická desítka. Podle odborníků je velice zajímavé medové pivo.

Jedná se o pivo, které může na první pohled připadat sladké, ale jen podle názvu. Obsahuje pouze 2,7 procenta medu. Proto příliš sladké rozhodně není. Pivo získalo i soutěžní úspěch, když vyhrálo Českou pivní pečeť. Jedná se o třináctku, a řadí se tak mezi silnější piva, k ochutnání je například v Brně.

