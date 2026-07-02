Nova vydělává víc než dřív. Pomáhá jí i sázka na Oneplay
Skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 58 procent na 1,88 miliardy korun. Tržby jí vzrostly na 11,65 miliardy. Hlavním zdrojem výnosů zůstává televizní reklama, stále důležitější roli ale hraje platforma Oneplay.
Televizní skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 58 procent na 1,88 miliardy korun. Tržby jí stouply o 28 procent na 11,65 miliardy korun. Firma to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné v obchodním rejstříku, na kterou upozornil server MediaGuru.cz. Hlavním zdrojem výnosů zůstává televizní reklama, její celkový objem se ale loni mírně snížil.
Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.
V březnu spuštěná integrovaná platforma pro živé televizní vysílání a streamování Oneplay má po dvou měsících okolo 1,4 milionu předplatitelů, informovala společnost PPF, která vlastní televizi Nova a operátora O2. Oneplay vznikla spojením O2 TV a internetové streamovací služby Voyo.
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V březnu spuštěná integrovaná platforma pro živé televizní vysílání a streamování Oneplay má po dvou měsících okolo 1,4 milionu předplatitelů, informovala společnost PPF, která vlastní televizi Nova a operátora O2. Oneplay vznikla spojením O2 TV a internetové streamovací služby Voyo.
Oneplay jako hlavní novinka
„Průlomovou událostí loňského roku bylo spuštění Oneplay, které znamenalo zásadní krok v distribuci obsahu a násobné rozšíření žánrové a sportovní nabídky pro diváky. Posunuli jsme trh směrem k větší flexibilitě, personalizaci a technologickým inovacím,“ uvedl generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.
Platforma Oneplay vznikla propojením streamovací služby Voyo a O2 TV a podle Grunta dnes představuje největší streamovací a IPTV službu v České republice. „Naši diváci s ní tráví v průměru 35,6 hodiny týdně,“ dodal.
S rozvojem služby souvisela také akvizice společnosti O2 TV, kterou TV Nova dokončila k 1. prosinci 2025. Spojení O2 TV a TV Nova vytváří podle Grunta silný základ pro další rozvoj sportovního obsahu a přenosů.
TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy korun. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování.
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TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy korun. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování.
Reklama zůstává klíčová
Většina příjmů loni opět pocházela z televizní reklamy. Firma na ní utržila 4,91 miliardy korun, meziročně o necelá dvě procenta méně.
Příjem z prodeje reklamy na internetu a z prodeje předplatného na platformě Oneplay představoval ke konci loňského roku 1,45 miliardy korun.
Nova posílila i ve sledovanosti
Programy skupiny loni dosáhly v divácké kategorii 15 až 54 let podílu na sledovanosti v celodenním vysílání 34 procent. V hlavním vysílacím čase byl podíl rovněž 34 procent. Meziročně televize posílila v obou ukazatelích.
Skupina TV Nova má volně šířené stanice Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Lady a Nova Krimi a prémiové stanice Nova Sport 1 až 6.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.