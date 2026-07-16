Notino dál roste. Největším trhem je Polsko
Silný růst tržeb hlásí úspěšný tuzemský e-commerce projekt Notino. Prodejce parfémů a kosmetiky zásadně zeštíhlil, ale zároveň rozšířil svou síť poboček v Česku i dalších evropských zemích. A další růst chystá i pro letošní rok.
E-shop s parfémy a kosmetikou Notino dosáhl v uplynulém účetním roce, který trval od května 2025 do dubna 2026, obratu 1,76 miliardy eur (42,6 miliardy korun). Největším trhem společnosti zůstává Polsko s podílem nad 15 procent na celkovém obratu, na Česko připadá o tři procentní body méně, vyplývá z tiskové zprávy Notina, kterou má newstream.cz k dispozici.
Mezi další významné trhy Notina patří Itálie a Rumunsko, nejrychleji však rostly trhy v Chorvatsku a Litvě, kde obrat vzrostl meziročně o více než čtvrtinu. Už letos na podzim přitom otevře také svou první prodejnu ve slovinské Lublani a v expanzi retailové sítě bude pokračovat i na dalších stávajících evropských trzích.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Transformace přinesla růst
Fiskální rok 2025 byl pro Notino rokem zásadních změn. Společnost zahájila rozsáhlou transformaci, zjednodušila organizační strukturu, upravila rozhodovací procesy a snížila počet zaměstnanců přibližně o 300. Cílem byla efektivnější organizace připravená na další růst. „Říct, co nefunguje, musíme dříve, než bude pozdě,“ vysvětloval tehdejší CEO Notina Zbyněk Kocián důvody změn.
Notino uzavřelo fiskální rok dvouciferným růstem, zejména díky růstu v kalendářním roce 2026, kdy se tempo růstu zvýšilo na 27 procent.
„Transformace nebyla jednoduchá a krátkodobě se promítla i do našeho tempa růstu. Přesto jsme fiskální rok uzavřeli s dvouciferným růstem, který překonal tempo růstu evropského e-commerce trhu. Zároveň jsme si udrželi silnou finanční kondici, díky které můžeme pokračovat v investicích do dalšího rozvoje společnosti. V prvních měsících roku 2026 se navíc ukázalo, že změny byly správným krokem. Dnes máme efektivnější organizaci, která nám dává pevný základ pro další růst,“ říká co-CEO společnosti Notino Jakub Šedý.
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Roste význam aplikace
Vedle transformace pokračovalo Notino v investicích do zákaznické zkušenosti. Zaměřilo se na další zjednodušování nákupního procesu, rozvoj digitálních služeb, personalizaci zákaznického prostředí i spuštění nového věrnostního programu.
Klíčovou roli v této strategii hraje také mobilní aplikace, která se stává důležitým kontaktním bodem mezi zákazníky a značkou a patří mezi nejdůležitější nástroje, prostřednictvím kterých se zákazníci k Notinu vracejí.
„Dlouhodobou loajalitu zákazníků nevytváří jedna velká inovace, ale stovky drobných zlepšení. Proto jsme letos spustili nový věrnostní program, který chceme dál rozvíjet podle reálné zpětné vazby zákazníků a postupně rozšiřovat na další evropské trhy. Stejnou filozofií přistupujeme ke všem našim službám. Mobilní aplikace je důkazem, že tento přístup funguje. Dnes přes ni vznikají už čtyři z deseti objednávek,“ uvádí co-CEO Notina Lukáš Havlásek.
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Ekosystém produktů, služeb i prodejen
Notino pokračovalo v rozvoji svého omnichannel modelu, který propojuje online nákup, kamenné prodejny i beauty služby do jednoho ekosystému. Retailovou síť dále rozšiřovalo napříč Evropou, firma také pokračovala v rozšiřování zákaznických rezervací beauty služeb prostřednictvím platformy Notino Partner. Ta dnes propojuje více než osm tisíc kosmetických salonů se zákazníky v pěti evropských zemích a během uplynulého fiskálního roku přes ni vzniklo 1,5 milionu rezervací. V letošním roce plánuje společnost službu rozšířit také do Chorvatska a Rakouska.
„Zákazníci dnes neřeší, jestli nakupují online, v prodejně nebo si rezervují návštěvu salonu. Chtějí jednoduše vyřešit vše, co souvisí s péčí o krásu a zdraví. Naším úkolem je propojit všechny tyto služby tak, aby je zákazníci našli na jednom místě. Právě tímto směrem chceme Notino rozvíjet i v dalších letech,“ uzavírá co-CEO úspěšného e-commerce projektu Bartosz Kliś.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.