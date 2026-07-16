Uber nabízí miliardy za majitele Foodory
Majitel české Foodory může skončit pod Uberem. Americká firma nabídla za německou společnost Delivery Hero 14,8 miliardy dolarů. Pokud obchod projde, výrazně promění mapu rozvozu jídla na řadě trhů, včetně toho českého. Zároveň ale zřejmě přitáhne pozornost antimonopolních úřadů.
Americký Uber předložil nabídku na převzetí německé společnosti Delivery Hero, která vlastní také českou Foodoru. Nabídka německý podnik oceňuje na 14,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 312,2 miliardy korun, a je součástí snahy Uberu rozšířit síť rozvozu jídla v zahraničí. Uber to oznámil v tiskové zprávě.
Uber chystá expanzi v některých evropských zemích včetně České republiky. List Financial Times ale na začátku tohoto měsíce napsal, že Uber většinu plánovaného rozšiřování služby rozvozu jídla v Evropě pozastavuje, aby se nejprve soustředil právě na převzetí Delivery Hero.
Nabídka s třetinovou prémií
Uber za jednu akcii Delivery Hero nabízí 41,5 eura. To představuje prémii zhruba 34 procent ve srovnání s tříměsíčním objemově váženým průměrem ceny akcií Delivery Hero před oznámením nabídky. Ve středu akcie uzavřely na ceně 38,12 eura.
Akvizice je podmíněna tím, že se Uberu podaří získat nejméně 50 procent plus jednu akcii německé firmy. Už nyní drží v Delivery Hero téměř 37procentní ekonomický podíl, z toho přibližně čtvrtinu prostřednictvím přímo vlastněných akcií a zbytek přes finanční deriváty.
Firma dodala, že hlavní akcionář Prosus už souhlasil s prodejem svého podílu, který činí téměř 17 procent.
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Trhy
Volatilita na akciových trzích je často spojována zejména s nejistotou pramenící v geopolitických problémech současného světa. Jenomže to je jenom půlka pravdy. Tou druhou je fakt, že klíčové indexy často obsahují obří podíl firem působící v oblasti umělé inteligence, které na dobré i špatné zprávy reagují výrazněji než jiné sektory. To má dopad na běžné investory.
Uber Eats chce posílit mimo USA
Převzetí Delivery Hero by rozšířilo síť rozvážkové služby Uber Eats v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Latinské Americe. Vzhledem k překrývání působnosti obou společností ale transakce zřejmě přitáhne pozornost antimonopolních úřadů, uvedla agentura Reuters.
Součástí dohody je i závazek Delivery Hero prodat část svého podnikání pokrývajícího 14 trhů americké firmě SSW Partners za zhruba 1,4 miliardy eur.
Delivery Hero patří mezi největší světové hráče v rozvozu jídla. Zaměřuje se především na zahraniční trhy, silnou pozici má zejména v Asii, jižní Evropě, na Blízkém východě a v Africe.
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V pražském Karlíně začal pilotní provoz autonomních rozvozových vozítek pro doručování jídla. Novinku představují roboty od Starshipu ve spolupráci s Foodorou. Záměr prošel schválením dopravní komise Prahy 8, a proto může firma své roboty nasadit i bez speciálního povolení.
Česká stopa: Foodora a návrat Uber Eats
Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila. Letos v únoru firma oznámila, že svou rozvážkovou službu v Česku znovu nabídne.
Mluvčí Uberu pro ČR Iwona Kruk na začátku měsíce uvedla, že firma spuštění Uber Eats v Česku dál plánuje. Start ale odložila, aby měla více času zajistit všechny potřebné provozní podmínky a byla na vstup na český trh co nejlépe připravena.
Českému trhu rozvozu jídel dominuje Foodora ze skupiny Delivery Hero, která koupila značku Dáme jídlo. Jejími hlavními konkurenty jsou Wolt, vlastněný americkou společností DoorDash, a Bolt Food ze skupiny Bolt.
Americká technologická společnost Uber letos rozšíří svou rozvážkovou službu do sedmi dalších evropských zemí včetně Česka, napsal deník Financial Times (FT). Expanzi deníku potvrdila globální šéfka pro doručování v Uberu Susan Andersonová, Česko však přímo nezmínila.
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Americká technologická společnost Uber letos rozšíří svou rozvážkovou službu do sedmi dalších evropských zemí včetně Česka, napsal deník Financial Times (FT). Expanzi deníku potvrdila globální šéfka pro doručování v Uberu Susan Andersonová, Česko však přímo nezmínila.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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