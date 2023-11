Metalimex ze skupiny MTX Group zdvojnásobil zisk na 950 milionů korun

Komoditní tradingová společnost Metalimex ze skupiny MTX Group miliardáře Petra Otavy v dosáhla v loňském roce celkových tržeb 38,7 miliardy korun a hospodářského výsledku před zdaněním 950 milionů korun.

Tržby 38,7 miliardy korun za loňský rok znamenají čtvrtinový nárůst oproti předchozímu roku. V kontextu hospodářského výsledku před zdaněním je rozdíl ještě výraznější, za rok 2022 dosáhl 950 milionů oproti předloňskému 407 milionů korun.

Rekordní hospodářské výsledky společnosti vychází z významného nárůstu tradingových aktivit Metalimexu, na nárůstu se velkou měrou podílely vyšší ceny obchodovaných komodit.

Ziskové jsou i další firmy

Výrazný nárůst zisku zaznamenala i další společnost ze skupiny MTX, podnik Al Invest Břidličná, která je největším tuzemským výrobcem obalových materiálů, válcovaných polotovarů a desek z hliníku, vzrostly v loňském roce tržby o 1,84 miliardy, tedy více než o třetinu, na 6,98 miliardy korun.

Čistý zisk podniku stoupl více než na dvojnásobek, z předloňských 304,6 milionu na 688,6 milionu korun. Společnost to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Přes 2500 zaměstnanců

V holdingu jMTX je 17 společností, například Metalimex, OKK Koksovny, Strojmetal, Měď Povrly nebo ICE Industrial Services. Celá MTX Group loni zvýšila provozní zisk před odpisy na 5,1 miliardy korun, tedy skoro na dvojnásobek, tržby jí meziročně vzrostly asi o čtvrtinu na 71,1 miliard korun. Holding zaměstnává přes 2500 lidí.

Výkonný ředitel Al Investu David Bečvář k loňskému roku uvedl, že byl jedním z nejobtížnějších v novodobé historii podniku. „V uplynulém roce se výrazně zvýšila pozornost, kterou naši zákazníci, zejména v automotive, věnují udržitelnosti svých výrobků,“ uvedl ředitel. Firma je podle něj schopna nabídnout zákazníkům udržitelné řešení překračující možnosti standardního dodavatelského řetězce. Al Invest vyvinul a loni představil vlastní materiál Pure-Al, slitinu vyrobenou z recyklovaného materiálu, která je prioritně určena pro použití v automobilovém průmyslu, ale je vhodná i pro stavebnictví.

Al Invest Břidličná vyrábí hliníkové obaly pro potravinářství či farmacii, díly pro automobilový průmysl a stavebnictví. Zaměstnává zhruba 1000 lidí, z toho asi 750 pracuje v Břidličné na Bruntálsku a 250 v divizi Tapa Tábor.

„V roce 2023 bude hlavním úkolem obhájit dosažené výsledky na pozadí snížené poptávky zejména v segmentu stavebnictví. Za klíčové nadále považujeme zařazení společnosti do tzv. kritické infrastruktury v rámci České republiky jako dodavatele obalů pro potravinářský průmysl a další rozpracování a rozvoj programu Alfagen,“ dodal Bečvář.

Získané finanční prostředky umožní skupině pokračovat v cestě k udržitelnému a efektivnímu průmyslu 21. století. MTX Group v lednu oznámila, že v následujících šesti letech bude investovat více než 7 miliard korun do udržitelných projektů, modernizace a zelené transformace svých podniků a technologií.

„Snažíme se dělat, co dává smysl a vzhledem k tomu, že přibývá i ekonomická motivace, která je způsobená vysokými cenami energíí. To nás v cestě investic do technologií, které nám v konečném důsledku umožní redukovat energetickou spotřebu, jen utvrzuje,“ říká David Bečvář, šéf strategie skupiny MTX a předseda představenstva a výkonný ředitel Al Investu.

Ozelenění průmyslu, ale...

Zelená cesta je podle Bečváře správná, ale musí mít reálný rámec. „Například Německo, které je s obnovitelnými zdroji nejdál, tak pokud by do roku 2030 nepostavilo nějaký jiný zdroj, tak by obnovitelné zdroje, které chtějí dále budovat, stačily jen na 40 procent roční spotřeby, říká.

Co je možné vyřešit zeleně v MTX řeší. Ovšem tyto zdroje je A a B je, čím to doplnit, protože zelených zdrojů zatím není dostatek a není známá další cesta, jak se k nim dostat v režimu 24/7. „když bychom postavili všude po celém světě fotovoltaiky a větrníky, tak nebude energie dost, aby uspokojila potřeby lidstva a zároveň byla ekonomicky dostupná. Proto jde i o to, abychom se jako lidé uskromnili a nepodřezávali si větev, na které sedíme,“ prokuje ředitel