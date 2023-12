Měl být rychlejší než letadlo. Hyperloop posbíral miliardy a skončil

Vysokorychlostní přepravce zboží potrubím Hyperloop One ukončí činnost. Firmě se nepodařilo získat žádnou zakázku na výstavbu svého systému, prodává aktiva včetně testovací dráhy a strojního vybavení a propustí ke konci roku zbylé zaměstnance, píše s odkazem na své zdroje agentura Bloomberg.

Společnosti se v roce 2020 jako první na světě podařilo svézt svým novým přepravním systémem po testovací dráze poblíž Las Vegas i první lidi.

Systém je založen na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely a dosahuje rychlosti několika set kilometrů v hodině. Je tak rychlejší než komerční letadlo nebo vysokorychlostní železnice.

Hyperloop One byl kdysi velmi známým startupem a od svého založení v roce 2014 získal podle společnosti PitchBook více než 450 milionů dolarů (přes deset miliard korun). K vývoji své dopravní technologie vybudoval malou zkušební dráhu poblíž Las Vegas, která po určitou dobu nesla název Virgin Hyperloop One podle společnosti Virgin Richarda Bransona. Virgin značku odstranil poté, co se startup loni rozhodl zaměřit se spíše na nákladní dopravu než na přepravu cestujících.

Na začátku roku 2022 měla společnost více než 200 zaměstnanců. Většina z nich byla již propuštěna. Zbývajícím pracovníkům, kteří měli za úkol dohlížet na prodej aktiv, bylo oznámeno, že jejich pracovní poměr skončí 31. prosince, řekl zdroj agentuře Bloomerg zdroj obeznámený se situací, který si přál zůstat v anonymitě.

Technologie budící pozornost

Přestože se ani po letech snah nepodařilo vybudovat žádný velký hyperloop, tento koncept podnikatele nepřestává okouzlovat. Několik společností zabývajících se hyperloopem je v různých fázích výstavby prototypů, včetně společností Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies a Swisspod Technologies.

Velkým propagátorem této formy přepravy je také technologický inovátor Elon Musk, který vytvořil řadu soutěží pro hyperloopy navržené studenty a postavil nyní již zrušené testovací dráhy. Založil také společnost Boring Company.

