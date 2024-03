FOTOGALERIE: Manévry na Václaváku. Hořela tam lepenka na střeše, kouř byl vidět zdaleka

Poblíž pražského Václavského náměstí kolem poledne vzplanula lepenka na střeše, oznámili pražští hasiči na sociální síti X. Hustý kouř byl vidět zdaleka. Podle prvotních informací hoří na stavbě, řekla mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská. Zdravotničtí záchranáři odvezli do nemocnice muže, který se nadýchal zplodin hoření, uvedli.

Reklama

Kouř stoupal z prostoru za budovou na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice. Podle Kostky na střeše opravovaného hotelu Evropa vypukl lokální požár při stavebních pracích. Nikdo nebyl zraněn, dodal.

„Jedná se o požár lepenky na novostavbě o rozloze deset krát 15 metrů, v tuto chvíli není možné ustavit žebřík, zásah probíhá vnitřkem budovy v dýchací technice,“ uvedli hasiči před 12:30. O několik minut později uvedli, že požár se dál nešíří. „Jedná se o železobetonovou střechu, kde probíhaly stavební práce. Z objektu se evakuovaly všechny osoby,“ dodali. Požár se podle nich nerozšířil mimo zasaženou část střechy.

Pražští zdravotničtí záchranáři na síti X oznámili, že převzali do péče muže kolem 30 let. „Po úvodním vyšetření, zajištění vitálních funkcí, byl pacient transportován do nemocnice,“ dodali.

Zásah hasičů uzavřel pro dopravu Jindřišskou ulici, neprojedou ani tramvaje. Omezený je provoz šesti tramvajových linek, dopravní podnik podle svého webu tramvaje odklání.

„Dnes jsme sabotovali Teslu“. Levicoví extremisté přerušili výrobu v berlínské gigafactory Zprávy z firem Továrna amerického výrobce elektromobilů Tesla nedaleko Berlína zastavila kvůli výpadku proudu výrobu. Závod u obce Grünheide byl evakuován, firma poslala domů tisíce zaměstnanců, řekla agentuře DPA mluvčí společnosti. ČTK Přečíst článek

Baterie pro elektromobily, která nehoří, ale sama se uhasí Zprávy z firem Problémem elektromobilů jsou jejich baterie. Pokud začnou hořet, nedá se požár téměř uhasit. Takže existuje poptávka po méně hořlavých či nejlépe úplně nehořlavých bateriích. A vědci nabízejí možnosti, jak poptávku naplnit. Josef Tuček Přečíst článek