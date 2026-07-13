Logistice se daří i v útlumu. C.S.CARGO zvýšila zisk o pětinu
Slabší evropská ekonomika ani kolísající poptávka růst C.S.CARGO nezastavily. Logistická společnost má za sebou historicky nejúspěšnější rok. Pomohly jí nové průmyslové zakázky, rozšíření skladů i větší záběr mimo automobilový sektor.
Středoevropská logistická skupina má za sebou dosud nejlepší hospodářský rok. Tržby z hlavní činnosti zvýšila v roce 2025 meziročně o devět procent na 9,4 miliardy korun. Provozní zisk před úroky, daněmi a odpisy, tedy EBITDA, stoupl o 21 procent na 930 milionů korun.
Skupina rostla ve všech třech zemích, kde působí, přestože evropskou dopravu a logistiku dál zatěžovalo hospodářské zpomalení, tlak na přepravní ceny a nejistota v dodavatelských řetězcích.
„Trh zůstával velmi náročný a nepředvídatelný, přesto jsme dokázali růst ve všech klíčových zemích. Pomohla nám širší zákaznická základna, rozšiřování služeb a investice do vozového parku,“ uvedl generální ředitel skupiny Aleš Willert.
V Česku pomohly nové průmyslové zakázky
Na českém trhu dosáhla skupina podle svého vyjádření historicky nejvyššího obratu. Dařilo se jí především v průmyslové logistice.
C.S.CARGO získala zakázku na speciální přepravy pro chemický průmysl a otevřela nový sklad v Kadani, kterým rozšířila své kapacity v severních Čechách. Na konci roku také zahájila komplexní logistický projekt pro automobilový průmysl, který firma řadí mezi své nejvýznamnější zakázky posledních let.
Čeští železniční dopravci letos nakoupí nové vlaky zhruba za 16 až 17 miliard korun, uvedl výkonný ředitel SVOD Bohemia (Svaz osobních železničních dopravců) Petr Moravec. Čeští dopravci se podle něj kvalitou služeb rychle přibližují standardům zemí na západ od Česka, což ovlivňují zejména investice do vlaků a zlepšování zákaznického servisu.
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Čeští železniční dopravci letos nakoupí nové vlaky zhruba za 16 až 17 miliard korun, uvedl výkonný ředitel SVOD Bohemia (Svaz osobních železničních dopravců) Petr Moravec. Čeští dopravci se podle něj kvalitou služeb rychle přibližují standardům zemí na západ od Česka, což ovlivňují zejména investice do vlaků a zlepšování zákaznického servisu.
Na Slovensku tržby překročily 80 milionů eur
Slovenská část skupiny zvýšila tržby o 8,8 procenta na 80,8 milionu eur, tedy zhruba dvě miliardy korun. Firma obhájila kontrakty s důležitými zákazníky, obnovovala vozový park a zařadila do provozu svůj první elektrický tahač.
Do výsledků se už plně promítlo také začlenění společnosti NAD – RESS Senica. Ta posílila pozici skupiny na Slovensku a podle C.S.CARGO výrazně rostla zejména v oblasti spedice, tedy organizování přeprav prostřednictvím vlastních i smluvních dopravců.
V Polsku hledala růst mimo automobilky
Polskému podnikání dál komplikovala stagnace automobilového průmyslu a tlak zákazníků na nižší přepravní sazby. C.S.CARGO proto rozšiřovala nabídku pro maloobchod a segment rychloobrátkového zboží, do kterého patří například potraviny, nápoje či drogistické výrobky.
Firma také více využívala smluvní dopravce a rozvíjela vnitrostátní přepravu. Současně pokračovala v obnově vlastní flotily a nakoupila další nákladní vozidla značky Renault.
Do kamionů a technologií šlo 350 milionů
Skupina v roce 2025 investovala téměř 350 milionů korun. Většina peněz, konkrétně 267 milionů, směřovala do obnovy vozového parku.
Nové tahače mají díky lepší aerodynamice snižovat spotřebu paliva i emise oxidu uhličitého. Společnost zároveň testuje alternativní pohony, rozšiřuje používání paliva HVO vyráběného z obnovitelných surovin a připravuje se na možné zavádění těžkých elektrických nákladních vozidel.
Část investic mířila také do IT infrastruktury, interních systémů a práce s daty. Skupina postupně nasazuje nástroje založené na umělé inteligenci, které mají automatizovat některé procesy a urychlit rozhodování.
Volkswagen zvažuje další masivní propouštění. Vedle již dohodnutého zrušení 50 tisíc pracovních míst do roku 2030 by mohl koncern v příštích letech seškrtat stejný počet pozic navíc. Celkem by tak o práci mohlo přijít až 100 tisíc zaměstnanců. Automobilka zároveň omezuje nabídku modelů a některým německým závodům hrozí uzavření.
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Zprávy z firem
Volkswagen zvažuje další masivní propouštění. Vedle již dohodnutého zrušení 50 tisíc pracovních míst do roku 2030 by mohl koncern v příštích letech seškrtat stejný počet pozic navíc. Celkem by tak o práci mohlo přijít až 100 tisíc zaměstnanců. Automobilka zároveň omezuje nabídku modelů a některým německým závodům hrozí uzavření.
Rok 2026 přináší dražší paliva i nedostatek lidí
Vývoj v letošním roce podle vedení firmy zatím navazuje na předchozí období. Podmínky na trhu ale zůstávají nejisté.
„Neočekávaný růst cen pohonných hmot vede k intenzivním jednáním se zákazníky o cenových podmínkách. Přetrvávající nedostatek pracovních sil vytváří tlak na kvalitu služeb,“ uvedl Willert.
Vedle cen paliv a mezd budou podle něj důležitými tématy také tlak zákazníků na flexibilitu a snižování emisí. Skupina proto chce pokračovat v nových logistických projektech a investicích do technologií s vyšší přidanou hodnotou.
C.S.CARGO působí v Česku, na Slovensku a v Polsku. Vedle silniční přepravy poskytuje také leteckou a námořní dopravu, skladování, spedici a celní služby.
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Zprávy z firem
Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje do roku 2030 zrušit zhruba 6200 pracovních míst, tedy téměř polovinu současných pozic v zemi. Agentuře DPA to potvrdil nový šéf společnosti Bernhard Osburg. Opatření se mají dotknout prakticky všech oddělení – od řízení a dispečinku přes plánování, administrativu a prodej až po IT.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.