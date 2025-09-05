Křetínský se přiblíži německým ocelárnám. Zaměstnanci Thyssenkrupp schválili restrukturalizaci
Pracovníci německé ocelářské společnosti Thyssenkrupp Steel Europe schválili rozsáhlou restrukturalizaci podniku. Oznámil to odborový svaz IG Metall. K realizaci plánu je ještě zapotřebí závazný příslib finanční podpory od mateřského konglomerátu Thyssenkrupp.
Koncern v rámci restrukturalizace plánuje prodat dalších 30 procent akcií TKSE českému miliardáři Danielu Křetínskému, který již v ocelářské divizi Thyssenkruppu vlastní pětinový podíl, napsala agentura Reuters.
Restrukturalizační plán, který má zajistit obrat v hospodaření největšího německého výrobce oceli, zahrnuje snížení počtu pracovních míst a uzavírání závodů. Odbory se na jeho podobě dohodly s vedením podniku v červenci. Podle zdroje obeznámeného se situací by měla restrukturalizace přinést roční úsporu přes 100 milionů eur (více než 2,4 miliardy Kč), píše Reuters.
"Toto rozhodnutí nebylo pro mnoho členů snadné," uvedl regionální odborový předák Knut Giesler ze svazu IG Metall. "Pochopili však, že tyto oběti jsou nezbytné k zajištění budoucnosti ocelářské divize," dodal. Nyní je podle zástupců zaměstnanců na řadě mateřský koncern Thyssenkrupp, který by měl dokončit dohody ohledně financování restrukturalizace ocelářské divize.
Po třech letech hlásí britská pošta Royal Mail, kterou vlastní miliardář Daniel Křetínský, návrat k zisku.
