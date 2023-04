Křetínského EPIF loni vydělala 33,5 miliardy, meziročně o 12 procent víc

Společnost EP Infrastructure (EPIF) z Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského loni zvýšila provozní zisk EBITDA meziročně o 12 procent na 1,437 miliardy eur (zhruba 33,5 miliardy korun). Ve zlepšeném hospodaření se podle firmy pozitivně projevila zejména diverzifikace aktivit společnosti, mezi nimiž loni mělo v souvislosti se situací na trhu klíčové postavení skladování plynu, uvedl mluvčí EPH Daniel Častvaj.

„Rok 2022 byl obdobím, kdy chování na trhu určovaly extrémní geopolitické a makroekonomické události. Skupina procházela jednou z nejnáročnějších etap ve své historii, během níž jsme se museli přizpůsobit dynamickému vývoji na energetickém trhu v důsledku eskalace geopolitického napětí a celkové nejistoty a volatility na trhu,“ okomentoval loňský rok finanční ředitel EPIF Václav Paleček.

Podle něj se v loňském hospodaření společnosti pozitivně projevila diverzifikace jednotlivých segmentů firmy. Z nich podle společnosti měly zásadní podíl příjmy ze skladování plynu, kdy nejistota dodávek a vysoce volatilní ceny komodit přispěly výraznému nárůstu výkonnosti. Ty zároveň téměř plně kompenzovaly slabší výkonnost z přepravy plynu.

Poměr čistého zadlužení k zisku EBITDA se loni výrazně snížil z předloňských 4,05 na 2,90, uvedla firma.

Pět miliard odvedených daní

EPIF zároveň podle Častvaje za loňský rok zaplatí v Česku a na Slovensku korporátní daně ve výši 229 milionů eur (asi 5,36 miliardy korun). Skupina dále v loňském roce nakoupila emisní povolenky za více než 190 milionů eur (4,45 miliardy korun). Většinu z nich podle mluvčího použije na tuzemské dekarbonizační projekty.

EPIF sdružuje firmy EPH zabývající se přepravou, distribucí a skladováním zemního plynu, distribucí elektrické energie a produkcí tepla. Do skupiny patří například podíly ve slovenském přepravci plynu Eustream a ve společnosti Nafta, která na Slovensku provozuje zásobníky plynu. Vlastní také hnědouhelnou elektrárnu v Opatovicích nad Labem na Pardubicku a firmu United Energy, která je provozovatelem teplárny v Komořanech, jež vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov.

EPIF patří do skupiny EPH, v něm drží majoritní podíl miliardář Daniel Křetínský a skupina manažerů. Křetínský podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes vlastní majetek za 9,2 miliardy dolarů (198,5 miliardy korun) a je druhým nejbohatším Čechem.

