Komplikace pro základnu na Měsíci? NASA tam možná nebude mít s čím vyletět
NASA se připravuje na problém, který může výrazně zkomplikovat její plány na trvalou základnu na Měsíci. Kvůli rostoucí poptávce začíná být na trhu nedostatek dostupných raket a SpaceX navíc postupně omezuje nabídku svého klíčového Falconu 9. Americká agentura proto zvažuje hromadný nákup startů několika různých raket, aby si včas zajistila dopravu nákladu na Měsíc.
NASA se chystá ve velkém nakupovat raketové starty, které bude potřebovat pro budování trvalé základny na Měsíci. Program má hodnotu přibližně 30 miliard dolarů, tedy kolem 650 miliard korun, a jeho cílem je vytvořit infrastrukturu, která umožní lidem na Měsíci dlouhodobě žít a pracovat. Nový přístup má podle agentury Bloomberg především zabránit tomu, aby plány NASA zbrzdil nedostatek dostupných raket.
„Zvažujeme například, že by NASA hromadně nakoupila starty raket, které by mohly pokrýt všechny potřeby měsíční základny,“ uvedl v rozhovoru pro Bloomberg Carlos García-Galán, programový manažer NASA pro měsíční základnu. První takové nákupy by podle něj mohla agentura oznámit už v blízké budoucnosti.
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NASA bude potřebovat dopravit na Měsíc desítky tun vybavení
První část programu už běží. Do roku 2028 chce NASA vysílat na Měsíc přistávací moduly a vozítka, která budou hledat vhodná místa a zdroje pro budoucí základnu. Mnohem náročnější fáze ale přijde v roce 2029, kdy bude potřeba dopravit na povrch až 60 tun vybavení. To má posloužit k vybudování energetických systémů, obytných modulů a další infrastruktury nutné pro trvalou přítomnost lidí.
Právě zde NASA naráží na problém. Kosmický průmysl zažívá rychlý růst poptávky po startech a dostupných raket není dostatek. Agentura se navíc připravuje na možné omezení provozu Falconu 9 společnosti SpaceX, který je v současnosti nejčastěji využívanou raketou ve Spojených státech i na světě.
SpaceX má za sebou zásadní milník. Její obří Starship se při čtrnáctém testovacím letu poprvé dostala na oběžnou dráhu. Právě na této raketě firma staví další rozvoj Starlinku, návrat astronautů na Měsíc i budoucí plány s umělou inteligencí ve vesmíru. K úspěšnému letu pogratuloval SpaceX také šéf NASA Jared Isaacman. Vstup na oběžnou dráhu podle něj proběhl bezpečně a spořádaně.
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Zprávy z firem
SpaceX má za sebou zásadní milník. Její obří Starship se při čtrnáctém testovacím letu poprvé dostala na oběžnou dráhu. Právě na této raketě firma staví další rozvoj Starlinku, návrat astronautů na Měsíc i budoucí plány s umělou inteligencí ve vesmíru. K úspěšnému letu pogratuloval SpaceX také šéf NASA Jared Isaacman. Vstup na oběžnou dráhu podle něj proběhl bezpečně a spořádaně.
Falcon 9 může z trhu postupně mizet
SpaceX už podle dřívějších informací Bloombergu začala odmítat některé provozovatele satelitů, kteří chtěli po roce 2028 rezervovat samostatné starty na Falconu 9. Pokud by se z trhu postupně stáhl nejen Falcon 9, ale také jeho silnější varianta Falcon Heavy, mohla by NASA přijít o významnou část dostupné přepravní kapacity právě v době, kdy ji bude pro budování měsíční základny nejvíce potřebovat.
„Víme o problému, který přichází, s dostatečným předstihem. Víme o něm už teď,“ uvedl García-Galán. Podle něj byla SpaceX ohledně svých plánů otevřená, což NASA umožňuje hledat jiné možnosti. Samotná SpaceX však zatím veřejně neuvedla, kdy by mohl program Falcon skončit.
NASA proto zvažuje, že nebude sázet na jediný typ rakety. V rámci hromadných nákupů by si mohla najednou zajistit čtyři nebo pět různých nosičů a následně je přiřazovat ke konkrétním přistávacím modulům a nákladům mířícím na Měsíc. Pokud by na některém letu zůstala volná kapacita, mohla by ji nabídnout dalším vládním institucím nebo jiným zájemcům.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Náhrada za Falcon zatím chybí
Problém je, že plnohodnotná alternativa k Falconu 9 zatím prakticky neexistuje. Mezi nejvýznamnější americké konkurenty patří New Glenn společnosti Blue Origin a Vulcan od United Launch Alliance. Oba programy ale momentálně čelí problémům. New Glenn je od května odstavený po explozi na startovací rampě a Vulcan od února nelétá kvůli potížím s pomocnými urychlovacími stupni.
„V tuto chvíli zkrátka neexistuje nikdo, kdo by byl ve stavu, kdy by mohl Falcon 9 plnohodnotně nahradit,“ uvedl Caleb Henry, ředitel výzkumu analytické společnosti Quilty Space.
Ani dostupnost New Glennu a Vulcanu přitom není neomezená. Obě rakety už mají nasmlouvané desítky startů pro satelitní službu Leo společnosti Amazon a zároveň mají kontrakty na vynášení satelitů pro potřeby americké národní bezpečnosti. NASA by se tak při hledání náhrady za Falcon musela o dostupnou kapacitu dělit s dalšími velkými zákazníky.
Nové rakety přijdou, otázkou je kdy a v jakém tempu
Na trhu se připravují také další možné alternativy. V příštích měsících a letech by se měly do provozu dostat například Neutron společnosti Rocket Lab, Terran R od Relativity Space, Eclipse od Firefly Aerospace nebo Nova společnosti Stoke Space. U nových raket však bývá problémem pomalý rozjezd provozu, takže není jisté, zda budou do roku 2029 schopny létat dostatečně často.
Podle Henryho nové nosné rakety během prvních pěti let provozu obvykle zvládají v průměru maximálně několik startů ročně. Právě rychlost, s jakou nové systémy dokážou přejít od prvních letů k pravidelnému provozu, tak může být pro plány NASA zásadní.
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Ve hře je i Starship
Další možností zůstává Starship společnosti SpaceX. Raketa nové generace má ale stále před sebou řadu technických překážek, které musí překonat, než bude schopna létat do blízkosti Měsíce. SpaceX navíc vyvíjí speciální variantu Starship pro dopravu lidí na měsíční povrch a zatím není jasné, jak velká kapacita bude k dispozici pro čistě nákladní mise ani jak rychle dokáže firma počet startů zvýšit.
NASA proto sází především na větší flexibilitu. Hromadným nákupem startů různých raket si chce vytvořit několik možností a snížit riziko, že se některý z jejích komerčních partnerů dostane do situace, kdy bude mít připravený přistávací modul nebo rover, ale nebude mít čím jej na Měsíc dopravit.
„V zásadě jde o to maximalizovat naši flexibilitu a schopnost hledat různé cesty k úspěchu,“ shrnul García-Galán.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.