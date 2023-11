Kofola vstupuje do pivního byznysu. Ovládne značky Holba, Zubr a Litovel

Kofola ČeskoSlovensko kupuje většinový podíl ve společnosti Pivovary CZ Group, která produkuje piva značek Holba, Zubr a Litovel. Dokončení transakce, která podléhá schválení antimonopolních úřadů, se očekává zkraje příštího roku. Smluvní strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat. Obchodování s akciemi Kofoly na pražské burze je ve středu zastaveno.

Pivovary CZ Group jsou pátou největší pivovarnickou skupinou v Česku, svým letošním ročním výstavem překročí produkci 800 tisíc hektolitrů, z čehož více než třetina jde na export. V pivovarech v Hanušovicích, Přerově a Litovli zaměstnávají téměř 500 lidí.

Majitelem společnosti Pivovary CZ Group je společnost Moravská pivovarská, která prodává 100 procent akcií společnosti Pivovary Triangl. Smlouvu společnosti podepsaly dnes. Společnost Pivovary Triangl, jež vznikla tento měsíc a sídlo má v Krnově na Bruntálsku, tvoří Kofola ČeskoSlovensko, která v ní má 51 procent, investiční skupina RSJ s 29 procenty a společnost Úsovsko s 20 procenty.

Nový byznys, nové příležitosti

„V Kofole jsme se naučili rozvíjet tradiční a lokální značky se silným příběhem. Když se objevila příležitost investovat do pivovarů, které vyrábějí značky s dlouhou historií, za kterými stojí poctivé řemeslo a moderní výrobní zázemí, neváhali jsme. Věříme, že zkušenost našich lidí může pomoci k jejich rozvoji, uvedl generální ředitel skupiny Kofola Jannis Samaras.

Kofola uvedla, že nová akvizice jí umožní růst v dalším stabilním segmentu s exportním potenciálem a že i s ohledem na specifika pivního trhu zůstanou Pivovary CZ Group jejím samostatně řízeným pilířem. V jeho čele bude po dokončení akvizice jeden ze zakladatelů a provozní ředitel skupiny Kofola René Musila.

„Záleží nám na tom, aby byla zachována řemeslná tradice vaření piva, stabilní vztahy se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci a společenská odpovědnost firmy. To vše byla při jednáních o prodeji důležitá kritéria. Jsme rádi, že jsme našli partnera, který nám pomůže zachovat a dále rozvíjet kvalitu našich piv, a zároveň posílí i jejich obchodní expanzi,” uvedl místopředseda představenstva Pivovarů CZ Group Jaromír Dvorský.

S akciemi Kofoly se dnes neobchoduje

Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří síť UGO, český výrobce směsí z léčivých rostlin Leros, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Kofola má více než 2000 zaměstnanců. Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.

S akciemi Kofoly se obchoduje na pražské burze. Ta ve středu na žádost Kofoly pozastavila obchodování s akciemi nápojářské firmy. „Důvodem pozastavení je avizované zveřejnění potenciálně kurzotvorné informace před zahájením obchodování,“ uvedla burza na síti X. Obnovení obchodování se předpokládá ve čtvrtek. Úterní obchodování akcie Kofoly uzavřely podle údajů na webu burzy stejně jako v pondělí na 267 korunách za akcii.

