Karel Komárek sází na Las Vegas. Jeho Allwyn si v městě kasin kupuje minutu na slavné kouli
V Česku zná Sportku skoro každý. Jméno Allwyn chce teď miliardář Karel Komárek dostat do povědomí i fanouškům formule 1 v Las Vegas. Při tamní Grand Prix spouští jeho loterijní skupina první globální kampaň. V americké baště hazardu má co propagovat. Jen za většinu v platformě PrizePicks letos zaplatila v první splátce zhruba 1,5 miliardy dolarů.
Na šedesát sekund dostane Allwyn v Las Vegas reklamní plochu, kterou lze u závodního okruhu těžko přehlédnout. Jeho spot pokryje vnější plášť obří kulové haly Sphere. O kus dál, ve fanouškovské zóně, dostanou tisíce diváků do rukou svítící míčky. Odpočítávání skončí losováním a pro jednoho z nich také cestou na příští Velkou cenu Monaka.
Komárkova skupina si Las Vegas vybrala pro premiéru kampaně „Feel it all at Allwyn“. Prodává v ní hlavně okamžik, který zná každý, kdo někdy držel v ruce nezkontrolovaný tiket. Peníze ještě nemá, ale představu, co by s nimi udělal, už možná ano. Pod jednu značku chce Allwyn tímto způsobem dostat loterie, stírací losy, online hry i sportovní sázky. Z Nevady se kampaň přesune také do Evropy. Mezi hlavní trhy patří Česko, kde jméno Allwyn převzala někdejší Sazka, a také Řecko a Kypr.
Mezinárodní skupina Allwyn chce mít sportovní sázení pod větší kontrolou. S technologickou společností Kambi uzavřela dohodu za 50 milionů eur, která jí umožní vybudovat vlastní sázkovou platformu. Zároveň plánuje za 120 milionů dolarů odkoupit zbývající třicetiprocentní podíl ve vývojáři digitálních her Instant Win Gaming. Skupina tak sází na vlastní technologie a herní obsah, od nichž si slibuje rychlejší vývoj produktů i další expanzi.
Allwyn bere hru do vlastních rukou. Za miliardy
Zprávy z firem
Mezinárodní skupina Allwyn chce mít sportovní sázení pod větší kontrolou. S technologickou společností Kambi uzavřela dohodu za 50 milionů eur, která jí umožní vybudovat vlastní sázkovou platformu. Zároveň plánuje za 120 milionů dolarů odkoupit zbývající třicetiprocentní podíl ve vývojáři digitálních her Instant Win Gaming. Skupina tak sází na vlastní technologie a herní obsah, od nichž si slibuje rychlejší vývoj produktů i další expanzi.
„Když si nás Allwyn vybral, abychom vedli transformaci jeho značky, ambice byla jasná. Dostat ji na samotný vrchol svého odvětví. ‚Feel it all at Allwyn‘ je víc než jen kampaň. Je to dlouhodobá platforma postavená na celé škále emocí, které hraní přináší. Chtěli jsme, aby kreativní zpracování samo o sobě vzbuzovalo zvědavost, podobně jako hra. Tím, že si pohráváme s měřítkem běžných věcí, nutíme lidi podívat se na ně podruhé. A přesně o to nám šlo,“ říká John Bergdahl, kreativní ředitel agentury Forsman & Bodenfors.
Na Wall Street to nevyšlo. Do amerických her už dal miliardy
Plán dostat Allwyn na newyorskou burzu Komárkovi v roce 2022 nevyšel. Allwyn se měl spojit se společností Cohn Robbins Holdings Corp. a hodnota spojeného podniku měla dosáhnout zhruba 9,3 miliardy dolarů. V září téhož roku ale obě strany od dohody ustoupily. Jako důvod podle agentury Reuters uvedly rozkolísané finanční trhy.
Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.
Formule v rakouských kopcích. Spielberg ukazuje, jak se z rychlosti stal globální byznys
Enjoy
Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.
K americkým hráčům si Allwyn našel cestu přes akvizice. V březnu 2023 převzal skupinu Camelot Lottery Solutions a s ní i společnost Camelot Illinois, která pro stát Illinois spravovala loterii. Letos v lednu dokončil nákup 62,3procentního podílu v americké platformě pro fantasy sporty PrizePicks. Jen počáteční platba za podíl dosáhla zhruba 1,5 miliardy dolarů. Minutový spot na plášti lasvegaské Sphere tak má zviditelnit značku, která už má za oceánem dost peněz ve hře.
Sazku položily dluhy za pražskou halu
V české historii Komárkova loterijního byznysu figuruje obří aréna. Původní Sazka pod vedením Aleše Hušáka nezvládla splácet úvěr na výstavbu dnešní pražské O2 areny a v roce 2011 skončila v konkurzu. Komárek byl v době pádu na straně věřitelů. Jeho KKCG spolu s PPF Petra Kellnera následně koupila celý loterijní podnik z konkurzu za 3,81 miliardy korun. O rok později Komárek Kellnerovu polovinu odkoupil. Podle údajů, které zveřejnila Česká televize, za ni KKCG zaplatila 209 milionů eur, tehdy téměř 5,3 miliardy korun.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.