Kamiony řídí tabulky. Český Ringil chce logistiku předat AI dispečerovi
Excel ještě neumřel. V průmyslové logistice ale dostává velmi vážného soupeře. Český Ringil začíná testovat AI dispečera, který má převzít rutinu dopravních koordinátorů. Řešení se natolik zalíbilo, že se Ringil probojoval mezi deset nejlepších mobility startupů Evropy.
Průmyslová logistika umí být překvapivě analogová. Kamiony, výrobní linky a sklady sice obsluhují obří provozy, jejich koordinace ale podle Ringilu, platformy pro řízení průmyslové logistiky, pořád často stojí na telefonu, e-mailu a tabulce v Excelu. Český startup teď tvrdí, že nastal čas tenhle model zanechat minulosti. Ringil se letos dostal mezi deset nejlepších firem European Startup Prize for Mobility a zároveň oznámil, že začne u zákazníků pilotně nasazovat vlastního AI dispečera. Ten má řešit přesně tu práci, která je důležitá, ale málokoho baví: rozdělování přeprav, kontrolu zpoždění, přeplánování slotů na rampách nebo komunikaci s dopravci.
AI má řešit to, co lidi zdržuje
„Logistika v průmyslu dnes běží na telefonech, e-mailech a Excelu. My ji převádíme na data a teď i na AI, která rozhoduje sama,“ říká zakladatel a CEO Ringilu André Dravecký.
Nový AI dispečer má pracovat přímo nad daty platformy. Podle Ringilu dokáže přidělovat přepravy podle ceny, kapacity a spolehlivosti dopravců, hlídat zpoždění a automaticky přeplánovat sloty na rampách.
Do hry má člověk vstoupit až ve chvíli, kdy nastane výjimka nebo složitější problém.
„Dispečer dnes stráví vlastním rozhodováním možná desetinu času. Zbytek je přepisování, telefonování a hašení problémů. To přebírá AI – a člověk se vrací k tomu, co umí nejlépe,“ dodává Dravecký.
Pilotní provoz má u stávajících zákazníků začít v listopadu.
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Ringil už používá Škoda Auto i Notino
Ringil propojuje výrobce, dopravce a sklady v jedné platformě. Firmy přes ni řídí přepravy, rezervují časové sloty na rampách a sledují pohyb kamionů v areálech. Podle společnosti to má zkracovat čekání kamionů, omezovat ruční koordinaci a hlavně dávat firmám přesnější přehled o tom, co se v logistice skutečně děje.
Platformu podle Ringilu používají například Škoda Auto, Gestamp, Webasto, CIE Automotive, IMI Precision nebo Notino. Firma působí ve střední a východní Evropě a také v německy mluvícím regionu DACH.
Z více než 550 firem do první desítky
European Startup Prize for Mobility vybírá startupy, které přicházejí s novými řešeními pro dopravu a pohyb zboží. Do letošního sedmého ročníku se přihlásilo více než 550 firem. Ringil se dostal mezi finálních deset a svůj projekt představil investorům, průmyslovým partnerům a zástupcům evropských institucí během Luxembourg Venture Days.
„To, že nás mezi desítku nejlepších v Evropě vybrala porota EUSP, potvrzuje, že směr je správný a že česká firma může dělat logistickou infrastrukturu pro evropský průmysl,“ uzavřel Dravecký.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.