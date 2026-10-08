Jak Čína získala součástky americké stíhačky F-35? Stačil jeden přehlédnutý e-mail
Citlivé součástky americké stíhačky F-35 se dostaly do Číny kvůli sérii logistických chyb, kterou měl spustit jediný přehlédnutý e-mail. Případ teď vyšetřuje Pentagon i ministerstvo zahraničí a v Kongresu sílí tlak na prověření dodavatelských řetězců amerických zbraní.
Čína se dostala k součástkám stealth stíhačky F-35 kvůli chybě při přepravě. Podle zdroje obeznámeného s případem přehlédl zaměstnanec UPS e-mail s upozorněním, že zásilka nesmí projít přes Hongkong. Právě tudy ale nakonec zamířil překryt kabiny a dveře zbraňové šachty potažené materiálem pohlcujícím radarové záření, uvedla agentura Bloomberg.
Díly měly původně putovat z Austrálie do San Franciska přes Jižní Koreu a Tchaj-wan. Kvůli zpoždění ale byla zásilka ve snaze urychlit doručení přesměrována přes Hongkong. Přepravní firma DSV přitom podle zdroje upozornila, že se na náklad vztahují americká pravidla ITAR, která mají mimo jiné zabránit tomu, aby se citlivé vojenské technologie dostaly k protivníkům Spojených států.
CSG se přes svou americkou společnost Federal Ammunition zapojila do vývoje nového protidronového systému SwarmShot. Ten má propojit speciální munici, lehký zbraňový modul a umělou inteligenci tak, aby skupina bezpilotních strojů dokázala ve vzduchu samostatně vyhledávat a ničit nepřátelské drony.
Drony, které loví jiné drony. Strnadova CSG se zapojila do vývoje systému SwarmShot
Zprávy z firem
CSG se přes svou americkou společnost Federal Ammunition zapojila do vývoje nového protidronového systému SwarmShot. Ten má propojit speciální munici, lehký zbraňový modul a umělou inteligenci tak, aby skupina bezpilotních strojů dokázala ve vzduchu samostatně vyhledávat a ničit nepřátelské drony.
Pentagon má problém vysvětlovat
Případ je nepříjemný nejen pro Pentagon, ale také pro Lockheed Martin, výrobce F-35. Nové informace vyvolávají otázky, jak mohla série logistických pochybení otevřít Číně cestu k technologiím spojeným s jedním z nejcitlivějších amerických zbrojních programů.
F-35 je nejpokročilejší bojový letoun na světě a zároveň nejdražší zbrojní program v historii Spojených států. Čína se přitom podle textu dlouhodobě snaží získávat informace o tomto stroji prostřednictvím špionáže.
Diana Maurerová z nestranického Úřadu pro vládní odpovědnost označila ztrátu za „velkou věc“. Podle ní je pravděpodobné, že se Čína bude snažit získané součástky analyzovat a využít k reverznímu inženýrství.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Kongres chce prověřit celý řetězec
Incident už vyvolal vyšetřování Pentagonu i amerického ministerstva zahraničí. Do případu se vložili také zákonodárci, kteří požadují prověření globálního dodavatelského řetězce amerických zbraní, aby se podobný incident neopakoval.
Senátor Mark Warner požadoval briefing Pentagonu a republikán Tom Cotton chce přezkum dodavatelského řetězce. Republikán Kevin Cramer pak otevřeně položil otázku, zda Čína neměla plán zásilku zachytit už od začátku.
Pentagon se od samotné přepravy distancoval a význam součástek zlehčoval s tím, že byly nepoužitelné. Zároveň ale uvedl, že pracuje s americkými úřady a průmyslovými partnery na jejich získání zpět a na opatřeních, která mají podobnému selhání zabránit.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.