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newstream.cz Zprávy z firem Hartmann zavře další český závod. O práci přijdou stovky lidí

Hartmann zavře další český závod. O práci přijdou stovky lidí

Hartmann
ČTK
ČTK, vku
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Hartmann-Rico loni utržil rekordních 6,63 miliardy korun. Ani to ale nezabránilo dalším škrtům v české výrobě. Firma v listopadu 2027 zavře závod v Chvalkovicích na Náchodsku, kde pracuje 280 lidí, a část produkce přesune k externím výrobcům v Asii. Po letošním konci závodu v Havlíčkově Brodě jde o další výrazný ústup Hartmannu z české výroby.

Výrobce zdravotnických pomůcek Hartmann-Rico dál omezuje výrobu v Česku. Po letošním ukončení provozu v Havlíčkově Brodě zavře ke konci listopadu 2027 také závod v Chvalkovicích na Náchodsku. Továrna dnes zaměstnává 280 lidí, dalších osm pracuje v chráněné dílně Sanicare, která skončí spolu s ní.

Firma rozhodnutí zdůvodňuje růstem výrobních nákladů a stále tvrdší cenovou konkurencí ze zemí mimo Evropskou unii. Přibližně polovinu produkce chce převést do svého hlavního českého závodu ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Zbytek má zamířit k externím výrobním partnerům v Asii.

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Další český závod končí

Chvalkovice nejsou prvním českým provozem Hartmannu, který v poslední době končí. Letos v březnu firma zavřela závod v Havlíčkově Brodě, kde pracovalo přibližně 200 lidí.

Po uzavření Chvalkovic tak zůstane Veverská Bítýška jedinou výrobní lokalitou Hartmann-Rico v Česku. Zaměstnává zhruba 900 lidí a firma do ní chce další výrobu konsolidovat a investičně ji posilovat.

„Po rozsáhlém vyhodnocení všech dostupných alternativ skupina dospěla k závěru, že současný výrobní model ve Chvalkovicích již nemůže poskytovat dlouhodobě udržitelný ekonomický základ,“ uvedl mluvčí společnosti Martin Bořil.

Evropa zdražuje, Asie tlačí na ceny

Podle Hartmannu se výrobní podmínky v posledních letech výrazně zhoršily. Zákazníci ve zdravotnictví stále častěji nakupují prostřednictvím dlouhodobých tendrů s pevně stanovenými cenami, zatímco výrobcům rostou náklady na energie, suroviny i pracovní sílu.

Do toho se přidává levnější konkurence ze zemí mimo Evropskou unii. Právě ta je podle firmy jedním z hlavních důvodů, proč část výroby zamíří mimo Česko.

Ve Chvalkovicích se dnes vyrábějí jednorázové chirurgické nástroje a takzvané medisety, tedy jednorázové sady zdravotnických pomůcek pro zákroky v ambulancích a nemocnicích.

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O práci přijdou stovky lidí

Přibližně polovinu zaměstnanců závodu tvoří cizinci. Hartmann chce v dalších měsících řešit, zda se část pracovníků bude moci přesunout do Veverské Bítýšky.

Podle Bořila ale firma počítá s tím, že pro řadu lidí nebude stěhování kvůli vazbám na region reálné. Přesun by se mohl týkat zejména zahraničních pracovníků.

Uzavření závodu může být citlivé i pro samotné Náchodsko. Ke konci září tam bylo bez práce 3445 lidí a nezaměstnanost činila 4,8 procenta, nejvíce v Královéhradeckém kraji. Úřad práce v okrese evidoval 794 volných míst.

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Továrna funguje přes 130 let

Chvalkovický závod má dlouhou průmyslovou historii. Jako textilka vznikl už v roce 1892, zdravotnické zboží se zde začalo vyrábět v 50. letech minulého století. Po privatizaci v 90. letech se stal součástí Hartmann-Rico.

O budoucnosti areálu po ukončení výroby firma zatím nerozhodla.

Rekordní tržby, slabší zisk

Hartmann-Rico přitom loni zvýšil tržby o 350 milionů korun na rekordních 6,63 miliardy korun. Téměř dvě třetiny z nich zajistil export. Zisk ale meziročně klesl o 50 milionů na 131 milionů korun a byl nejnižší za posledních pět let. Mateřská skupina Hartmann působí ve 36 zemích a zaměstnává zhruba deset tisíc lidí.

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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