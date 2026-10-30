Válka Komárových. Dermacol chci vést, říká Věra Komárová
Příběh Věry Komárové, dlouholeté manažerky kosmetické společnosti Dermacol, nekončí. Před pár dny dal Vladimír Komár, majitel firmy Dermacol, své manželce výpověď z firmy. Komárová čtvrt století marketingově a strategicky firmu vedla, s výpovědí se nechce smířit.
Věra Komárová, jedna z nejvlivnějších žen Česka, se po nuceném odchodu z Dermacolu rozhodla podrobněji vysvětlit svou verzi příběhu. Výpověď, kterou jí po 24 letech práce pro kosmetickou značku dal její manžel a majitel firmy Vladimír Komár, spojuje se svou žádostí o zúžení společného jmění manželů. Tou podle svých slov chtěla jasně vymezit, kdo za co odpovídá.
„Když jsem reagovala na výpověď z Dermacolu, uvedla jsem, že k tomu vedla má žádost o zúžení společného jmění manželů s cílem definovat, ‚kdo má za co zodpovědnost‘. Záměrně jsem to nechala bez podrobností,“ uvádí nyní Komárová. Ve svém prohlášení popisuje dlouhodobé neshody, které se podle ní týkaly samotného fungování firmy.
Brněnská společnost Cosmonde, která vyrábí většinu kosmetiky sesterské značky Dermacol i kosmetické výrobky dalších klientů, do roku 2030 rozšíří výrobní kapacitu závodu v Brně na Lesné na trojnásobek. Do přestavby a rozšíření haly investuje 350 milionů korun. Uvedl to generální ředitel firmy Marián Fendek.
Brněnská firma, která vyrábí kosmetiku pro Dermacol i Angry Beards, ztrojnásobí výrobní kapacitu
Zprávy z firem
Brněnská společnost Cosmonde, která vyrábí většinu kosmetiky sesterské značky Dermacol i kosmetické výrobky dalších klientů, do roku 2030 rozšíří výrobní kapacitu závodu v Brně na Lesné na trojnásobek. Do přestavby a rozšíření haly investuje 350 milionů korun. Uvedl to generální ředitel firmy Marián Fendek.
Spory o výdaje i odpovědnost
Jedním ze sporných bodů byly podle Komárové výdaje na marketing. Manažerka, která měla ve firmě na starosti právě marketing a vývoj nových produktů, odmítá, že by o rozpočtu rozhodovala sama. „Dlouhodobě máme výrazně odlišné názory ohledně fungování Dermacolu. Celkový rozpočet na marketing byl vždy stanoven rozhodnutím vedení firmy, nejen mým. O řadě výdajů jsem nebyla dopředu ani informována,“ tvrdí.
Výhrady přitom podle svých slov neměla pouze k výši některých výdajů, ale také k jejich smyslu. „Aktivně jsem protestovala proti investicím a nákladům, které byly od počátku zcela nepochopitelné a které neměly prakticky žádný efekt, případně byly čistě ztrátové,“ uvádí Komárová. Odpovědnost za hospodaření přisuzuje manželovi: „Finanční řízení bylo celou dobu výlučně v kompetenci mého manžela.“
Chce se ujmout vedení Dermacolu
Právě rozdílné názory na chod společnosti označuje Komárová za jeden z důvodů, proč požádala o zúžení společného jmění manželů. Zároveň přichází s návrhem, že by vedení Dermacolu převzala sama. „Výše uvedené je jedním z důvodů, proč jsem požádala o zúžení společného jmění manželů. A je to taky důvod, proč navrhuji, že Dermacol povedu,“ říká.
Poukazuje přitom na růst značky během svého působení. „Za 24 let, kdy jsem měla na starosti vývoj nových produktů a marketing, se povedlo zvýšit tržby z původních 50 milionů korun na současných 750 milionů. Nepochybuji o tom, že Dermacol je úspěšná firma, která má před sebou skvělou budoucnost.“
Vladimír Komár však spojování výpovědi s manželskými neshodami odmítá. Podle něj jde o obchodní záležitost a majetkové otázky hodlá řešit mimo firmu.
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