Michal Nosek: Komárová je na sítích všechno, jen ne nadbytečná
Věra Komárová chystá parfém Nadbytečná a sociální sítě už ví, jak voní. Po sebelítosti, pomstě, nebo geniálním marketingu. Podle toho, kdo zrovna píše. Méně pozornosti dostává stejnojmenná nadace na pomoc ženám.
Parfém ještě není na trhu, ale posudků už má dost. Věra Komárová si po odchodu z Dermacolu udělala z formulace ve výpovědi značku Nadbytečná. Internet obratem svolal poradu marketingového oddělení, manželské poradny a mravnostní policie. Účast je hojná, vzorek vůně však nepotřebuje nikdo.
Nový začátek ano. Ale potichu
Facebook řeší věk, stylizaci do Barbie i někdejší drahý kabát. Jedna komentující přeje Komárové spravedlivé vypořádání, ale připomíná, že žena „na úrovni a s pokorou“ si soukromí nechává pro sebe. Pravidla jsou tedy jasná. Po rozchodu můžete začít znovu, jen u toho moc nerušte.
LinkedIn si na stejnou debatu vzal oblek a tváří se důstoněji. Specialistka na osobní značky a PR Katka Lusková píše, že jí název evokuje „oběť nebo ublíženost“. Marketingový konzultant Tomáš Haškovec v něm vánoční hit nevidí. A otázka, zda chcete ženě pod stromek předat krabičku s nápisem Nadbytečná, je skutečně namístě.
Manžel jí dal po 24 letech v Dermacolu výpověď pro nadbytečnost. Věra Komárová teď stejné slovo posílá na trh jako parfém. Pod vlastní značkou Very Vera rozjíždí nový byznys a část peněz z prodeje chce věnovat ženám, kterým se rozpadá pracovní i osobní zázemí. Její odchod z kosmetické firmy přitom provází spor o majetek i odpovědnost za hospodaření.
Z výpovědi udělala značku. Komárová po konci v Dermacolu prodává Nadbytečnou
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Manžel jí dal po 24 letech v Dermacolu výpověď pro nadbytečnost. Věra Komárová teď stejné slovo posílá na trh jako parfém. Pod vlastní značkou Very Vera rozjíždí nový byznys a část peněz z prodeje chce věnovat ženám, kterým se rozpadá pracovní i osobní zázemí. Její odchod z kosmetické firmy přitom provází spor o majetek i odpovědnost za hospodaření.
Ani odborné publikum se ovšem neshodne. Michal Sedláček považuje nápad za vtipný, chytrý a geniální, Viera Slivková by před název přidala „Nejsem“. Jedno slovo a místo křivdy prodáváte sebevědomí.
Polovina zisku, poznámka pod čarou
Vedle parfému Komárová podle svého oznámení založila se třemi podnikatelkami stejnojmennou nadaci. Ženám má pomáhat při ztrátě zaměstnání, majetkovém vypořádání a návratu do práce. Nabídnout má orientaci v pracovněprávních otázkách, kontakty na právní pomoc a kariérní poradenství. Financovat ji mají dary a polovina zisku z parfému.
Žena, které se současně rozpadne manželství a pracovní život, potřebuje vědět, koho oslovit a z čeho zaplatit příští měsíc. Facebooková rada, aby si zachovala úroveň, jí nájem neuhradí, ale třeba kontakt na spolehlivého právníka by jí pomoci mohl.
Příběh Komárové sice přitahuje pozornost, ale také ji všechnu spotřebuje. Nadace má sloužit dalším ženám, ale debata o ní se zatím nerozjela.