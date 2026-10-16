Bloomberg: Slovensko míří k evropskému jadernému rekordu. S podporou Křetínského
Slovensko posiluje svou sázku na jádro a český miliardář Daniel Křetínský je u toho. Slovenské elektrárne, které z 66 procent ovládá Křetínského EPH, připojily do sítě čtvrtý blok Mochovců. Po plném spuštění má jádro tvořit až 77 procent výroby elektřiny v zemi, nejvíc z celé EU, upozorňuje Bloomberg.
Slovensko má další jaderný blok. Čtvrtý reaktor elektrárny Mochovce začal ve čtvrtek večer dodávat první elektřinu do sítě. Pro zemi je to další krok k ještě větší energetické soběstačnosti a zároveň posílení role vývozce elektřiny ve střední Evropě. Po plném spuštění má podíl jádra na výrobě elektřiny na Slovensku vzrůst až na 77 procent. To by byl nejvyšší podíl v celé Evropské unii, připomíná Bloomberg.
Slovenské elektrárne, které Mochovce provozují, jsou z 66 procent ovládané skupinou Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského. Zbývající podíl drží slovenský stát.
První megawatthodiny už tečou do sítě
Slovenské elektrárne připojily do soustavy první ze dvou turbogenerátorů při zhruba dvacetiprocentním výkonu reaktoru. V dalších týdnech má následovat připojení druhého turbogenerátoru a série předepsaných zkoušek při postupném zvyšování výkonu.
Plný výkon čtvrtého bloku činí 471 megawattů. Po jeho dosažení by měl samotný reaktor pokrýt přibližně 13 procent současné slovenské spotřeby elektřiny.
Původně měl být blok připojen už v úterý. Termín se ale o dva dny posunul kvůli opakování části technických zkoušek po nestandardní události v nejaderné části elektrárny.
Elektřiny bude Slovensko vyrábět víc, než spotřebuje
Slovensko se stalo soběstačné ve výrobě elektřiny už po spuštění třetího bloku Mochovců v roce 2023. Nový reaktor tak podle Bloombergu ještě zvýší přebytek, který bude moci země vyvážet do okolních států.
Právě jádro už dnes tvoří páteř slovenské energetiky. Po plném rozjezdu čtvrtého bloku má být jeho role ještě výraznější.
Pro Slovenské elektrárne jde zároveň o velmi lukrativní byznys. Firma loni zvýšila konsolidovaný čistý zisk o 21,8 procenta na rekordních 968 milionů eur, tedy zhruba 23,6 miliardy korun.
Česká energetika má díky diverzifikovanému mixu a kvalitní infrastruktuře dobrou výchozí pozici. „Pokud se někde zbrklost nevyplácí, je to právě energetika,“ říká Lenka Vaněk, vedoucí divize E.ON Energy Infrastructure Solutions. Transformace podle ní stojí především na správné kombinaci technologií. Plyn ještě bude hrát důležitou roli, současně však roste význam elektrifikace, vlastní výroby a akumulace. Firmy navíc hledají modely, které jim umožní modernizovat energetiku bez vysoké vstupní investice.
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Názory
Česká energetika má díky diverzifikovanému mixu a kvalitní infrastruktuře dobrou výchozí pozici. „Pokud se někde zbrklost nevyplácí, je to právě energetika,“ říká Lenka Vaněk, vedoucí divize E.ON Energy Infrastructure Solutions. Transformace podle ní stojí především na správné kombinaci technologií. Plyn ještě bude hrát důležitou roli, současně však roste význam elektrifikace, vlastní výroby a akumulace. Firmy navíc hledají modely, které jim umožní modernizovat energetiku bez vysoké vstupní investice.
Projekt za více než 160 miliard
Dostavba Mochovců se ale protáhla o desítky let a výrazně prodražila. Výstavba třetího a čtvrtého bloku začala už v roce 1987. V devadesátých letech se kvůli nedostatku peněz zastavila a znovu se rozběhla až v roce 2008. Náklady na dokončení obou bloků nakonec vystoupaly na 6,7 miliardy eur, tedy více než 163 miliard korun.
Do projektu se výrazně zapojil také český průmysl. Plzeňská ŠKODA JS dodala obě tlakové nádoby reaktorů VVER-440 a podílela se i na technologii primárního okruhu a systémech řízení reaktoru.
Fico chce další, ještě větší blok
Mochovce navíc nemají být poslední kapitolou slovenského jaderného příběhu.
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