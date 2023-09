Firmy požádaly o investiční dotace za více než 13 miliard

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal do prvního kola žádostí o investiční dotace Programu rozvoje venkova 5632 žádostí v hodnotě 13,3 miliardy korun. V prvním kole se rozdělí osm miliard korun. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) je již nyní jasné, že podporu získá rekordní množství žadatelů.

V Programu rozvoje venkova lze žádat o podporu na investice do zemědělských podniků, zpracování produkce, inovace nebo zavádění výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe. "Nově mohli zemědělci žádat také o podporu na nákup dronů, které se využívají například pro tvorbu aplikačních map. Kamery v dronu například poznají, kolik chlorofylu je v rostlině, a na základě toho lze určit potřebnou dávku dusíkatého hnojení na různých místech pole," uvedl ministr.

Největší část z osmi miliard se v prvním kole rozdělí na investice do podniků, zhruba 4,85 miliardy korun. Firmy mohly žádat dotace také například na nákup stájových robotů, systémů využívajících družicová data a nově také na přechod z klecových chovů nosnic na alternativní systémy.

Klecové chovy budou v ČR od roku 2027 zakázané. Stále v nich je podle posledních dat z letošního března 58 procent nosnic v českých chovech. Peníze z dotací se budou vyplácet v následujících několika letech, záleží na délce projektů. Potravinářské firmy mohou žádat o peníze především na projekty, které mají pomoci snížit energetickou náročnost provozu.

Kateřina Adamcová ze zemědělského fondu uvedla, že nejpozději 26. září se žadatelé dozvědí, zda byl jejich projekt doporučen k získání podpory, či nikoliv. "Průběh příjmu žádostí prvního kola probíhal hladce i přes enormní zájem žadatelů, který je patrný z počtu podaných žádostí a jejich požadavků dotace," uvedla.

Nastavení dotací umožňuje na investice do podniků nebo zpracování zemědělských produktů čerpat až 200 milionů korun za dotační období, tedy do roku 2027. Platí to i pro holdingy. Investice do podniků, zpracování produkce nebo inovace mají limit 30 milionů na jeden projekt.

Výše podpory může v programu Investice do zemědělských podniků dosáhnout maximálně 30 milionů korun na projekt. Dotace může pokrýt až 40 procent výdajů, o dalších deset procent se maximální míra zvyšuje pro mladé zemědělce a pro žadatele, kteří podnikají v ekologickém zemědělství. Dotace tedy může pokrýt až 60 procent výdajů.