Fincentrum & Swiss Life Select nově povede Karel Šulc. Dosavadní šéf Petr Jarůněk končí kvůli nemoci

Vrcholné vedení finančně-poradenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select opustí ze zdravotních důvodů Petr Jarůněk. Pozici generálního ředitele a předsedy představenstva převezme v květnu jeho dosavadní zástupce Karel Šulc. Petr Jarůněk zůstává v roli poradce generálního ředitele.

Pod vedením Petra Jarůňka prošla společnost v posledních měsících důležitými změnami. Vedl finální fázi post-akvizičního procesu, která vyvrcholí sjednocením značek Fincentrum a Swiss Life Select na českém trhu. Díky jeho vedení společnost spustila několik významných IT projektů a pokračovala v růstu.

„Se značkou Fincentrum jsem prožil 17 let své dosavadní kariéry. Byla to neskutečná jízda a stále mám v hlavě řadu plánů, jak posouvat finanční poradenství na nové úrovně. Bohužel život má občas jiné plány a musím se nyní naplno věnovat svému zdraví. Vedení společnosti předávám do těch nejlepších rukou a jsem velmi rád, že se díky pokračující spolupráci s Karlem Šulcem mohu i nadále podílet na rozvoji skupiny Swiss Life v České republice,“ uvedl Jarůněk.

Jeho nástupce Karel Šulc pracuje ve společnosti Swiss Life Select Česká republika od roku 2008. Stál za vznikem unikátní divize Medical. Od března 2018 byl generálním ředitelem Swiss Life Select Česká republika, po akvizici Fincentra švýcarskou skupinou Swiss Life se stal zástupcem generálního ředitele Fincentrum & Swiss Life Select.

Pozici generálního ředitele a předsedy představenstva převezme v květnu jeho dosavadní zástupce Karel Šulc. Fincentrum & Swiss Life Select, užito se svolením

„Jménem akcionářů bych rád poděkoval Petrovi a popřál mu rychlé uzdravení. Petr nastartoval na českém trhu důležité změny, a přestože mu nedovolí okolnosti pokračovat v rozběhnutých projektech, předává naší českou pobočku do těch nejlepších rukou. Karel Šulc má mou plnou důvěru a podporu,” uvedl Vital Schwander, zástupce mateřské společnosti Swiss Life International Holding AG.

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select je jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém trhu s finančními službami. Na začátku dubna společnost avizovala sjednocení značek Fincentrum a Swiss Life Select na českém trhu pod označení mateřské skupiny Swiss Life, které přinese nové možnosti a akceleraci digitální transformace finančního poradenství.

