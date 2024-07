Farmy budoucnosti zaměstnávají soudy. Topí se v dluzích

Osm sesterských firem, které nesou v názvu Future Farming, čelí návrhu na insolvenci. Podali je postupně právní zástupci zaměstnanců a věřitelů. Brněnská firma, která se primárně věnovala akvaponickému zemědělství, totiž nevyplatila pracovníkům mzdy už za březen, držitelům dluhopisů zase nevyplatila úroky a jistiny. Soud dal jednateli Ondřeji Bartošovi lhůtu do konce tohoto týdne, aby se vyjádřil k pohledávkám a také k vzájemnému propojení firem v koncernu.

Výše pohledávek činí podle insolvenčních návrhů od desítek tisíc po miliony korun. Dále se tak nabalují problémy, jimž skupina GFF, do níž firmy patří, čelí řadu měsíců.

Bartoš soudu již v červnu napsal, že navazuje spolupráci s právním zástupcem a s advokáty hledají cestu k „co nejvyššímu uspokojení věřitelů“. A že je potřeba čas na procesy, které souvisejí s restrukturalizací celé skupiny. Soud mu prodloužil lhůtu, zároveň však žádá mnohem detailnější rozbor situace v koncernu a jednotlivých firmách. Poté by měl rozhodnout, zda firmy pošle do insolvence, která může končit konkurzem či reorganizací, případně oddlužením.

Růst, který se vymkl kontrole

Před třemi lety firma prezentovala rozsáhlé plány na budování farem, řada z nich se nenaplnila. Firma měla výzkumnou stanici v Kalech na Brněnsku, připravovala stavbu skleníků v Dolních Heršpicích v Brně, v Letonicích na Vyškovsku i na Slovensku a před dvěma lety také koupila zemědělský areál v Přerově nad Labem na Nymbursku.

Většina zaměstnanců nedostala březnové výplaty a farma v Brně ukončí provoz. V polovině května poslalo vedení Future Farming zaměstnancům sdělení, z něhož vyplývá, že stav firmy je kritický. Koncem loňského roku odešel ze skupiny GFF jeden z podílníků Martin Luňák. Většinovým majitelem a generálním ředitelem je Ondřej Bartoš, který dříve podnikal s kryptoměnami (nejde o investora Ondřeje Bartoše z Credo Ventures).

Hospodaření skupiny GFF bylo již dříve ztrátové a skupina se potýká s vysokým zadlužením. Prodlení ve výplatě čtvrtletních úrokových výnosů vedlo i k podání insolvenčního návrhu. Rozvoj firma financovala i vydáváním dluhopisů.

