EPH dokončil odprodej 50procentního podílu v německé skupině LEAG

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského dokončil před koncem roku odprodej svého 50procentního podílu v německé skupině LEAG. Firma nyní patří pod založenou společnost společnost EP Energy Transition (EPETr). Ta je stejně jako EPH dceřinou společností EP Corporate Group. Do konce roku 2025 by nová společnost měla převzít také podíly ve skupině Mibrag Energy Group, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj. Detaily převodu neuvedl.

Převod podílů v německých firmách na novou EP Energy Transition by podle Častvaje měl, společně s uzavřením černouhelných elektráren a nahrazením dalších výrobních aktiv elektrárnami či teplárnami s nízkými nebo nulovými emisemi, vést k tomu, že EPH bude do roku 2025 téměř bez uhelných aktiv. Zcela bez uhlí chce holding být nejpozději do roku 2030.

„Hlavním zaměřením skupiny EP Energy Transition bude podle rozvoj obnovitelných energetických projektů s cílem dosáhnout celkové instalované kapacity přes sedm gigawattů. Tato iniciativa zahrnuje také nahrazení stávajících kritických síťových výrobních kapacit vysokoúčinnými elektrárnami na zemní plyn, které budou připraveny spalovat vodík. Kromě toho bude skupina spolupracovat na dalších projektech energetické transformace a aktivně spolupracovat s odbory, regiony a vládami,“ uvedl Častvaj.

Očekávaný celkový investiční objem do těchto transformačních projektů se podle něj v současné době odhaduje na přibližně deset miliard eur (zhruba 246 miliard korun).

Německá společnost Lausitz Energie (LEAG) se zabývá těžbou uhlí a výrobou elektřiny. Podle informací na svém webu je největší energetickou společností ve východním Německu. Letos v červnu oznámila, že plánuje na východě Německa vybudování systému pro skladování obnovitelné energie za 200 milionů eur, tedy asi 4,8 miliardy korun.