Elektronický podpis zdarma pro všechny. Software602 spouští novou bezplatnou službu Podepsat.Online

Webová aplikace umožní elektronicky podepisovat dokumenty všem občanům bez jakýchkoli poplatků.

Novou službu, která umožní všem lidem podepisovat dokumenty elektronicky zcela zadarmo, spouští společnost Software602. Služba Podepsat.Online je určena především fyzickým osobám, kteří chtějí přestat zbytečně tisknout dokumenty jenom proto, aby je podepsaly. Služba funguje bez registrace a každý může podepsat dokumentů, kolik jen chce. Služba je navíc jednoduše dostupná i z mobilního zařízení.

„Administrativa bez papíru je naše vize, a to se bez elektronického podpisu neobejde. Rádi bychom dali všem lidem k dispozici možnost digitálně podepisovat,“ říká Richard Kaucký, spoluzakladatel společnosti Software602. „U nás v „šestsedvojce“ věříme, že je zbytečné tisknout dokumenty jen kvůli podpisu,“ dodává.

Polovina Čechů ještě elektronicky nepodepisovala

Podle průzkumu agentury Ipsos pro Software602, kterého se zúčastnilo 1050 respondentů, elektronické podepisování už někdy vyzkoušelo 50 procent Čechů. Osm z deseti dotázaných by uvítalo více informací o elektronickém podepisování a 79 procent by rádo podepisovalo elektronicky i z mobilu. Proč tak respondenti ještě nečiní? Jako nejčastější důvod uvádějí, že nevědí, jak se vlastně dá elektronicky podepisovat (39 procent respondentů) a více než pětina (21 procent) pro to nemá patřičné technické vybavení. Právě pro tyto dvě skupiny je určena nová služba Podepsat.Online, protože k elektronickému podepisování potřebují jenom mobilní telefon a e-mail. Dosud neexistovala služba, která by byla bezplatná, uživatelsky přívětivá, a navíc umožňovala podepisovat dokumenty v neomezeném množství.

Jedním z důvodů malého využívání elektronického podpisu v České republice může být také přehlížení tématu médii samotnými. Alespoň si to myslí dotazovaní respondenti, z nichž by téměř 80 procent jednoznačně přivítalo lepší edukaci a informovanost o tomto tématu. Výhody elektronického podepisování si přitom Češi moc dobře uvědomují. Třetina (33 procent) dotazovaných vnímá elektronický podpis především jako úsporu času, protože kvůli podpisu nemusí tisknout dokument a vlastnoručně ho podepisovat a poté doručit druhé straně, více než čtvrtina (26 procent) pak vysoce hodnotí fakt, že kvůli podepisování dokumentů nemusí být v kanceláři a může podepisovat odkudkoli.

Osm z deseti dotazovaných by chtělo podepisovat z mobilu

Z průzkumu Software602 rovněž vyplývá, že 79 procent Čechů by velmi ocenilo, pokud by existovala služba, která by umožňovala podepisovat dokumenty z mobilu. Přesně to umožňuje aplikace Podepsat.Online. Software602 má ambici zprostředkovat službou Podepsat.Online do konce tohoto roku minimálně 40 tisíc elektronických podpisů.

Jak to funguje?

Do webové aplikace na stránkách www.podepsat.online uživatel nahraje elektronický dokument, který chce podepsat. Může jít o omluvenku do školy, dopis, objednávku nebo jakýkoli jiný druh dokumentu. Po nahrání dokumentu podepisující vyplní své jméno, příjmení, email a zvolí umístění pro svůj elektronický podpis. Poté ověří svoji identitu přes SMS a z aplikace obdrží odkaz na podepsaný dokument na svoji e-mailovou adresu.

Pokud uživatel potřebuje elektronický podpis protistrany, stačí jí poslat odkaz na dokument, aby přidala svůj podpis. Takto podepsaný dokument pak mají k dispozici obě strany. Podepisovaný dokument může mít maximální velikost 10MB a aplikace umožňuje pracovat se soubory .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .html, .xhtml, .png, .jpg a 25 dalších formátů.

Elektronický podpis generovaný službou Podepsat.Online je učený pro podpis běžných smluv mezi fyzickými osobami i mezi fyzickou osobou a firmou poskytující produkt nebo službu. Tento způsob poskytuje vyšší úroveň zabezpečení, než je vytištění smlouvy, následné vlastnoruční podepsání, skenování a odeslání protistraně. Jedná se o nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení apod., které nepodléhají regulaci státu.

Nelze jej použít pro podpis dokumentu vyžadovaný úřady jako je např. hypotéka se zápisem plomby na katastru apod., pro které je nutné mít tzv. kvalifikovaný podpis vydaný certifikační autoritou. Služba Podepsat.Online je tak vstupní branou do oblasti elektronického podepisování, která je počtem druhů podpisů a jejich užitím mnohem širší.

Více než dvě třetiny Čechů (68 procent) podle průzkumu Software602 tisknou papírové dokumenty zejména kvůli tomu, že je potřebují podepsat. „Začali jsme před více než 30 lety textovým editorem T602, se kterým jsme nahradili psací stroje a já se ptám: je nutné tisknout v 21. století dokumenty vytvořené na počítači jen kvůli podpisu? Není, a proto jsme přichystali online nástroj, který vám zdarma umožní elektronické podepisování dokumentů,“ uzavírá Richard Kaucký ze společnosti Software602.

Martin Vondrouš ze Software602: Nejhorší je vytištěný dokument, který se strčí někam do archivu Leaders Přijít o veškerá data nebo je od hackerů vykupovat za miliony dolarů je noční můrou všech firem. Pomoci předcházet podobným útokům může digitální archiv firemních dokumentů a dat. To má své výhody i specifické požadavky na fungování firmy. „Většina dokumentů dnes vzniká již v digitální podobě a obsahují řadu metadat. Nejhorší je, když se pak vytisknou a někam založí,“ říká Senior Business Development Manager Software602 Martin Vondrouš. Stanislav Šulc Přečíst článek

Digitalizace zjednodušuje práci personalistů. Firmám šetří čas i peníze Zprávy z firem Novela zákoníku práce platná od začátku letošního října, umožňuje uzavírat pracovní smlouvy a dohody elektronicky. Výrazně tak nahrává digitalizaci veškeré komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Newstream & Partner Přečíst článek

Revoluce jménem digitalizace. Opuštěním papírového archivu firmy ušetří Zprávy z firem Zákon ukládá firmám povinnost archivovat dokumenty řadu let – některé až tři desítky. Díky možnosti využívat digitální archiv společnosti ušetří čas, místo i peníze. nstp Přečíst článek