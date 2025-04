Ekonews+ pro firmy i odborníky na ESG. Ekonews se rozšiřují o placenou sekci zaměřenou na firemní udržitelnost

Ekonews+ rozšiřují webové stránky Ekonews o sekci, která je přístupná pouze předplatitelům. Cílem je zjednodušit firmám život s ESG a zároveň poskytnout ucelený přehled o tom, co se v oblasti firemní udržitelnosti děje.

Nejnovější zprávy z oblasti ESG, komentáře a případové studie z konkrétních firem. A také regulace, o nichž přemýšlí Evropská komise, nebo chystané úpravy legislativy. A navrch přehled o tom, kdo je kdo mezi tuzemskými manažery na udržitelnost a ESG a kteří poradci mají větší pravděpodobnost než jiní, že s nimi bude klient spokojený. To vše je součástí předplacené sekce Ekonews+ rozšiřující dosavadní obsah webu Ekonews.

Ekonews zůstávají zdarma

„Naším cílem je nabídnout nejobsáhlejší nezávislé zpravodajství o této problematice na českém trhu,“ říká Veronika Němcová, ředitelka vydavatelství Ekonews.

„Celý náš profesní život se točí okolo toho, že vyhodnocujeme důležitost informací a ty zásadní se snažíme podávat čtenářům co nejsrozumitelněji. Myslíme si, že tahle naše schopnost by se firmám mohla hodit, protože oblast ESG to potřebuje více než spousta jiných,“ uvádí šéfredaktorka Ekonews Martina Patočková. „A to zejména v dnešní době, kdy na trhu panuje nejistota ohledně toho, jak budou pravidla vypadat,“ dodává.

„Obsah Ekonews nadále nabízíme čtenářům zdarma a na tom se nic nezmění,“ upozorňuje Veronika Němcová. Ekonews budou čtenářům přinášet stejně pečlivě zpracované články jako dosud. A to ať už se budou týkat ultra rychlé módy, „věčných“ chemikálií, regenerativního zemědělství či dekarbonizace tuzemského průmyslu.

Součástí je předplatného Ekonews+ je mimo jiné týdenní přehled nejdůležitějších zpráv z oblasti ESG, který předplatitelé dostanou každý týden do mailové schránky. Základní cena předplatného činí 10 tisíc korun ročně, tedy 27 korun za den.