Češi kupují auta jako před lety. Červen byl nejsilnější od roku 2018
Prodej nových osobních aut v Česku v prvním pololetí dál rostl. Od ledna do konce června se zaregistrovalo 129 810 nových vozů, meziročně o 5,85 procenta více. Samotný červen byl mimořádně silný: trh vyskočil téměř o pětinu a dosáhl nejlepšího měsíčního výsledku od roku 2018. Největší zájem zůstává o vozy Škoda, dál sílí také poptávka po autech s alternativním pohonem.
Český trh s novými osobními auty má za sebou silné první pololetí. Podle údajů Svazu dovozců automobilů se od začátku roku do konce června prodalo 129 810 nových osobních vozů, což představuje meziroční růst o 5,85 procenta.
Výrazně k tomu přispěl červen, kdy se v Česku zaregistrovalo 26 398 nových osobních aut. To bylo téměř o 19 procent více než ve stejném měsíci loňského roku a zároveň nejvíce za jeden kalendářní měsíc od roku 2018.
Škoda dál dominuje trhu
Nejsilnější značkou na českém trhu zůstává domácí Škoda Auto. V prvním pololetí prodala 47 825 osobních vozů a s velkým náskokem si udržela první místo. Druhý skončil Volkswagen s 9919 prodanými vozy, třetí Hyundai s 8292 auty. Následují Toyota a Dacia.
Volkswagen podle německého tisku chystá tvrdou restrukturalizaci, která může znamenat až 100 tisíc zrušených míst, nižší investice a přeskupení výroby. Škoda Auto zatím patří k silným článkům koncernu a může z tlaku na úspory i těžit. Pro Česko je to ale varování: budoucnost domácího autoprůmyslu už není samozřejmost, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Volkswagen řeže do nákladů. Škoda může z krize vyjít silnější
Názory
Volkswagen podle německého tisku chystá tvrdou restrukturalizaci, která může znamenat až 100 tisíc zrušených míst, nižší investice a přeskupení výroby. Škoda Auto zatím patří k silným článkům koncernu a může z tlaku na úspory i těžit. Pro Česko je to ale varování: budoucnost domácího autoprůmyslu už není samozřejmost, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
Žebříček nejprodávanějších modelů ovládly škodovky. První byla Škoda Octavia s 9716 registracemi, druhý Kodiaq s 7808 vozy a třetí Kamiq s 6412 kusy. Za nimi následovaly další modely značky Škoda: Karoq, Scala a Fabia.
SUV už tvoří více než polovinu trhu
Z hlediska obchodních tříd dál jasně vedou SUV. Jejich podíl na trhu přesáhl 56 procent. S velkým odstupem následovala nižší střední třída s podílem 12 procent a střední třída, která tvořila 9,3 procenta trhu.
Češi tak potvrzují dlouhodobý trend, kdy dávají přednost prostornějším vozům s vyšší stavbou karoserie. SUV dnes dominují nejen u prémiových značek, ale i v hlavním proudu trhu.
Benzin vede, elektromobily ale rostou
Největší podíl mezi nově prodanými vozy si nadále drží benzinové motory. Tvořily 65,5 procenta všech registrací. Na druhém místě skončila nafta s podílem 20,7 procenta.
Zároveň ale dál roste zájem o elektromobily. Počet nově registrovaných čistě elektrických aut se meziročně zvýšil téměř o čtvrtinu na 8630 vozů. Alternativní pohony tak postupně posilují, i když spalovací motory zatím na českém trhu jednoznačně převažují.
Rostly také dodávky, nákladní auta i autobusy
Dobře se v prvním pololetí dařilo také dalším kategoriím vozidel. Prodej lehkých užitkových vozů vzrostl o 12,7 procenta na 10 863 aut. Nejprodávanější značkou byla Toyota s 1733 vozy, následovaly Ford a Volkswagen.
Registrace nákladních aut se meziročně zvýšily o 12,3 procenta na 5053 vozidel. Nejvíce prodal Mercedes-Benz, a to 1098 vozů. Druhý skončil MAN a třetí Volvo.
Rostl i trh autobusů. Registrace se zvýšily o 18,2 procenta na 513 vozidel. První místo obsadila domácí značka Iveco Bus s 215 registracemi, za ní následovaly Setra a MAN.
Motorky táhla silná sezona
Výrazný růst zaznamenaly také motocykly. Jejich prodej se v prvním pololetí zvýšil o 26,65 procenta na 19 462 strojů. Samotný červen přinesl nárůst o více než 40 procent.
Nejprodávanější značkou motocyklů byla Honda s 4055 stroji. Druhé místo obsadila čínská CF Moto a třetí skončila Yamaha.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.