Diamant z dolu, nebo z laboratoře? Pandora už si vybrala
Diamant jako nedostupný symbol luxusu? Pandora tuhle představu nabourává. Největší světová šperkařská značka sází na levnější, laboratorně vyráběné kameny, které mají oslovit širší okruh zákazníků. Zároveň si chystá prostor pro další růst. Ve Vietnamu otevřela továrnu za 150 milionů dolarů, která dokáže vyrobit až 60 milionů šperků ročně a zvýší výrobní kapacitu firmy asi o polovinu, uvedla CNBC.
Diamantový šperk bez cenovky, která odradí běžného zákazníka. Právě v tom vidí Pandora jednu z cest dalšího růstu. Místo přírodních diamantů stále více sází na ty vytvořené v laboratoři. Jsou levnější a podle šéfky společnosti Berty de Pablos-Barbierové na ně slyší také zákazníci, kteří při nákupu řeší dopad na životní prostředí.
Pandora si zároveň vytváří kapacitu, aby měla kde další růst obsloužit. V Ho Či Minově Městě otevřela nový výrobní závod za 150 milionů dolarů. Jde o první výrobní areál společnosti mimo Thajsko, které bylo dosud její dlouholetou výrobní základnou.
Nová továrna může ročně vyrobit až 60 milionů šperků a po plném spuštění má zaměstnávat přibližně sedm tisíc lidí. Pro Pandoru znamená skok celkové výrobní kapacity přibližně o 50 procent.
„Dnes jednoznačně budujeme kapacitu pro růst, který očekáváme zítra,“ řekla Pablos-Barbierová v rozhovoru pro CNBC.
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Šperky se stávají nejvýkonnější částí trhu s luxusním zbožím. Zatímco zájem o drahé kabelky a obuv ochabuje, klenotnické značky Cartier, Tiffany či Bulgari hlásí růst. Módní domy proto rozšiřují nabídku šperků a investoři sledují, kdo dokáže změnu zákaznického vkusu nejlépe využít.
Japonsko se za tři roky téměř zdvojnásobilo
Vietnam přitom není jen novou adresou na výrobní mapě Pandory. Investice ukazuje, jak výrazně firma věří dalšímu růstu v Asii. Ve druhém čtvrtletí tam její byznys rostl o deset procent a Pablos-Barbierová označila region za „velmi pozitivní“.
Jedním z nejsilnějších trhů je Japonsko. Tamní podnikání Pandory se podle její šéfky během pouhých tří let „prakticky zdvojnásobilo“ a nadále roste vysokým dvouciferným tempem.
Mnohem těžší práci má firma za sebou v Číně. Na největším asijském trhu zaznamenala tři roky poklesu. Letos ale očekává návrat k růstu.
„Poprvé začínáme vidět, že se růst vrací, a ve skutečnosti dosahujeme lepšího růstu než v předchozím roce,“ uvedla s tím, že firma zůstává ohledně dalšího vývoje v Číně optimistická.
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Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. Zakladatel dílny Korbička Šperky v rozhovoru s Evou Čerešňákovou popisuje, proč se mění preference klientů, jak funguje nákup kamenů přímo u zdroje a v jakých cenách se dnes pohybují zakázkové šperky.
Diamant bez těžby
Ještě zajímavější sázku než samotná expanze v Asii ale Pandora rozehrává u diamantů. Firma se stále více opírá o kameny vytvořené v laboratoři a tvrdí, že právě o ně mezi zákazníky roste zájem.
Jedním z hlavních argumentů je cena. Laboratorně vyráběné diamanty jsou levnější než kameny pocházející z těžby, takže Pandora může diamantové šperky nabídnout za dostupnější ceny. Z produktu tradičně spojovaného s vysokou cenou se tak může stát šperk dosažitelný pro podstatně širší skupinu zákazníků.
Cena ale podle Pablos-Barbierové není jediným důvodem, proč zákazníci po laboratorních diamantech sahají.Je jím také udržitelnost.
O 90 procent méně emisí, tvrdí šéfka Pandory
Podle Pablos-Barbierové je s laboratorními diamanty spojeno přibližně o 90 procent méně uhlíkových emisí než s vytěženými kameny. Právě ekologický argument má podle ní větší význam především pro mladší zákazníky, byť jejich preference se v jednotlivých zemích liší.
Pro Pandoru proto nebyl příklon k laboratorním diamantům podle její šéfky žádným složitým rozhodnutím. Označila jej za „samozřejmou“ volbu a spojila jej s dalšími změnami, které firma v posledních letech provedla.
Pandora používá recyklované stříbro a zlato a také nový závod ve Vietnamu má využívat obnovitelné zdroje energie. Laboratorní diamanty tak firma prezentuje jako další část stejné strategie.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.