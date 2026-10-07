Deloitte loví talenty. V nové kampani ukazuje, kým se mohou stát
Souboj firem o schopné zaměstnance se dávno nevede jen přes výši mzdy. Deloitte proto v Česku a na Slovensku spouští novou náborovou kampaň, kterou chce oslovit studenty, technologické talenty i zkušené profesionály. Místo samotné poradenské značky staví do centra lidi a jejich další kariéru. Nová komunikace sází na netradiční motiv stínu, který má ukázat, kam se mohou zaměstnanci profesně posunout.
Deloitte mění náborovou komunikaci. O lidi chce bojovat kampaní postavenou na jejich budoucnosti. V Česku a na Slovensku poradenská společnoast spustila novou employer brandingovou kampaň s názvem Your Future. Elevated. Oslovuje s ní studenty, absolventy, i technologické specialisty a zkušené profesionály.
Kampaň odstartovala 5. října a nejprve poběží především na LinkedInu a Instagramu, kariérních stránkách a interních kanálech společnosti. Na začátku příštího roku má digitální komunikaci doplnit také venkovní reklama.
Firmy už nesoutěží jen výplatou
Deloitte staví novou komunikaci na proměně očekávání lidí na pracovním trhu. Vedle samotné pracovní pozice podle firmy stále více rozhodují možnosti profesního rozvoje, dlouhodobého kariérního růstu, kvalita týmu nebo projekty, na kterých budou zaměstnanci pracovat.
„Naším cílem bylo vytvořit kampaň, která nebude primárně o značce, ale o lidech. O jejich ambicích, potenciálu a budoucnosti. Věříme totiž, že talent sám o sobě nestačí,“ říká HR ředitelka Deloitte pro Česko a Slovensko Martina Schiestlová.
Podle ní je pro další profesní růst důležitá možnost učit se od zkušenějších kolegů, získávat zkušenosti na zajímavých projektech a dále rozvíjet své schopnosti.
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Stín má ukázat, kým se člověk může stát
Vizuálně Deloitte postavil kampaň na motivu stínu. Lidé na fotografiích vystupují civilně, jejich stíny ale mají symbolizovat jejich budoucí profesní potenciál a naznačovat, kam se mohou v kariéře posunout.
„Motiv stínu jsme zvolili jako jednoduchou a univerzální metaforu růstu. Každý člověk v sobě skrývá větší potenciál, než si často uvědomuje,“ vysvětluje ředitelka marketingu Deloitte Kateřina Šušáková.
Kreativní koncept přitom vznikl přímo uvnitř Deloitte na základě společné strategie značky zaměstnavatele pro střední Evropu. Jednotlivé země jej následně upravují podle situace na svých pracovních trzích.
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Od absolventů po technologické specialisty
Jednou kampaní se Deloitte snaží zasáhnout několik poměrně odlišných skupin. U studentů a absolventů zdůrazňuje především možnost dalšího vzdělávání a získávání zkušeností. U technologických pracovníků staví na tématech umělé inteligence, inovací a technologické transformace. Zkušeným profesionálům chce naopak nabídnout práci na strategických projektech a větší odpovědnost.
Komunikace má současně zastřešit nábor napříč jednotlivými částmi Deloitte – od auditu a daňového či právního poradenství přes consulting až po technologické týmy.
První fáze kampaně poběží v digitálním prostředí. Začátkem příštího roku ji Deloitte rozšíří také do outdooru, na němž spolupracuje s mediální agenturou Knowlimits.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.