Neviditelní hrdinové. Lidé, kteří drží Prahu v chodu
Každé ráno se v Praze rozsvítí tisíce světel. Vyjedou tramvaje, v kancelářích se spustí počítače, ožijí nákupní centra, firmy i domácnosti. Elektřinu bereme jako samozřejmost. Jen málokdy si ale uvědomíme, kolik lidí stojí za tím, aby všechno fungovalo spolehlivě každý den.
Právě těmto lidem je věnována nová náborová kampaň Neviditelní hrdinové, kterou v létě představila Skupina PRE. Jejím cílem není jen obsadit aktuálně otevřené pracovní pozice. Má rovněž připomenout, že za moderní energetikou nestojí pouze technologie, rozvodny nebo kabely, ale především lidé – odborníci, jejichž práce je často skrytá očím veřejnosti, přesto má zásadní význam pro fungování celého města.
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Politika
Na klimatickou politiku a ekonomickou konkurenceschopnost se často pohlíží jako na dvě protichůdné síly. Letošní léto však ukazuje, že bez péče o klima nebude ani prosperující ekonomika. Ať se vám to líbí, nebo ne, osud klimatu i ekonomiky je propojený. Už letos přicházíme o miliardy. A může být hůř. O dost hůř.
Práce, jejíž výsledky jsou vidět každý den
Ve Skupině PRE pracuje více než dva tisíce zaměstnanců nejrůznějších profesí. Někteří vyrážejí každé ráno do terénu k rozvodnám, trafostanicím nebo elektroměrům. Jiní navrhují nové části distribuční sítě, pečují o dispečerské systémy, kybernetickou bezpečnost nebo pomáhají zákazníkům řešit jejich každodenní požadavky a potřeby.
Energetika navíc prochází jednou z největších proměn ve své historii. Vedle tradičních technických profesí nabývají na významu také oblasti digitalizace, elektromobility, obnovitelných zdrojů energie nebo práce s daty. To přináší nové příležitosti i absolventům, kteří chtějí být součástí oboru s dlouhodobou perspektivou a historií.
Koho PRE hledá
Příležitost najdou lidé s různou úrovní zkušeností, od absolventů technických škol až po zkušené odborníky s praxí.
Aktuálně PRE obsazuje například pozice:
- elektromontérů, pracovníků měření, provozu a údržby distribuční sítě,
- projektantů, specialistů rozvoje sítě, informatiků a IT specialistů,
- pracovníků zákaznických služeb,
- specialistů energetických služeb, produktových a obchodních týmů.
Maďarský premiér Péter Magyar je pod tlakem Evropské unie i Spojených států, které žádají omezení energetické závislosti země na Rusku. Dědictví z éry Viktora Orbána se ale překonává těžko. Maďarsko řeší důsledky dlouhodobě napjatých vztahů nejen s Ukrajinou, ale také s Chorvatskem, přes které míří alternativní cesta ropy. A část maďarské veřejnosti stále věří zakořeněné představě, že „levné“ ruské suroviny se ekonomicky vyplatí.
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Názory
Maďarský premiér Péter Magyar je pod tlakem Evropské unie i Spojených států, které žádají omezení energetické závislosti země na Rusku. Dědictví z éry Viktora Orbána se ale překonává těžko. Maďarsko řeší důsledky dlouhodobě napjatých vztahů nejen s Ukrajinou, ale také s Chorvatskem, přes které míří alternativní cesta ropy. A část maďarské veřejnosti stále věří zakořeněné představě, že „levné“ ruské suroviny se ekonomicky vyplatí.
Za každou technologií stojí člověk
Moderní energetika bývá často spojována s technologiemi, digitalizací nebo umělou inteligencí. Ani ty nejvyspělejší systémy se ale neobejdou bez lidí, kteří je navrhují, budují, spravují a neustále rozvíjejí.
Právě proto se letošní náborová kampaň zaměřuje na skutečné zaměstnance a jejich každodenní práci. Připomíná, že největší hodnotou PRE nejsou pouze technologie, ale lidé, kteří svou odborností, odpovědností a nasazením zajišťují, aby energie spolehlivě proudila tam, kde je potřeba.
Pokud hledáte práci, která nabízí stabilitu, odborný růst a možnost podílet se na fungování města, podívejte se na aktuální nabídku volných pozic na www.pre.cz/kariera. Třeba právě vy se stanete jedním z dalších neviditelných hrdinů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.