Databáze je srdce byznysu a KPMG kardiolog s inovací

Databáze se zaslouží mimořádnou péči co nejlepších specialistů. V rámci ní se vyplatí alespoň jednou za čas podrobit databázi hloubkové kontrole.

Firemní databáze je jakýmsi srdcem byznysu – shromažďuje a distribuuje informace o/pro fungování celého podnikového organismu. Proto si databáze zaslouží mimořádnou péči co nejlepších specialistů. V rámci ní se vyplatí alespoň jednou za čas podrobit databázi hloubkové kontrole. S jejím prováděním máme bohaté zkušenosti, takže jsme okamžitě rozpoznali, jakým přínosem je nástroj DiSec Enterprise firmy Digitec Solutions, jejímž jsme partnerem.

DiSec v současnosti běží na našem interním serveru. Kontrolu mimo jiné výrazně urychlí, a to jak při důkladném a širokém IT auditu, tak při omezenějším prověřování v rámci finančního auditu. DiSec nasazujeme hlavně na Oracle (cca 200 provedených kontrol) a MS SQL (cca 50 kontrol) databáze, ale umíme ho využít i na další typy databází, lhostejno, zda jsou na fyzických serverech nebo na cloudu. DiSec detailně prověří nastavení databáze a její zabezpečení. Výsledky kontroly pak vyhodnotíme a navrhneme kroky, jak se k jednotlivým nálezům postavit.

DiSec je vítaným pomocníkem i při migraci dat, například při nasazování nového systému, kdy se databáze tvoří od základu nově. V těchto případech je těžké všechno správně nakonfigurovat bez asistence hned napoprvé. Při následné kontrole obvykle zjišťujeme, že až třetinu věcí je lepší ještě přenastavit.

Proniknout do databází je často jedním z cílů kybernetických útoků a pokud se to podaří i jen částečně, je to pro firmu velmi vážná situace. Problémy s funkčností databází ale mohou nastat i z interních příčin a nezáměrně, a proto je třeba hlídat kondici databází i z jiných důvodů, než jsou externí hrozby.

Prověření stavu databáze včetně záloh je důležité i pro zachování byznys kontinuity v případě událostí, jako jsou povodně, požáry, blackouty či chyby v aktualizacích (Crowd Strike) atp. Hodně firem toto podceňuje a nemá dostatečně propracované plány obnovy. Při nastavení či revizi plánu obnovy se ale samozřejmě zabýváme nejen databází, nýbrž celou IT infrastrukturou a analýzou souvisejících procesů.

Ondřej Krejčí, senior manažer KPMG v poradenském týmu pro IT