Dalibor Martínek: Největší český bankrot v historii. Soudný den pro zkrachovalou Arca Investments nastává

Kdo bude rozhodovat o osudu dvaceti miliard korun, které investoři utopili ve zkrachovalé investiční skupině Arca Investments? Jde o největší bankrot firmy v novodobých dějinách. Klíčové jednání věřitelského výboru se uskuteční za pár desítek hodin. V pondělí se scházejí věřitelé, aby rozhodli, zda se půjde cestou reorganizace firmy, nebo společnost spadne do konkurzu.

Reorganizaci navrhuje Arca, která firmu přivedla k bankrotu. Již představila svůj plán a snaží se pro něj získat podporu většiny věřitelů, kterých je devatenáct set. Na druhé straně stojí skupiny věřitelů, kteří již plánům Arcy nevěří a chtějí konkurz. Tedy odstranit z vedení lidi, kteří za pádem investiční skupiny stojí, rozprodat majetek a aspoň z části dostat vložené peníze zpět.

V pondělí to bude velká právní bitva o to, která z těchto skupin zvítězí. Výsledek si dopředu neodvažuje odhadnout žádná ze stran. Zástupci Arcy do poslední chvíle lobbují za svůj plán, zástupci významných věřitelů nechtějí nadcházející dění komentovat.

Plán reorganizace připravila ve spolupráci s vedením Arcy poradenská společnost PwC a právní společnost Dentons. Plán představila Arca před měsícem. Má sto dvacet osm stran, a ještě více stran příloh. V zásadě říká, že se veškerá aktiva převedou na nově vzniklou společnost NOAH, která se je bude snažit zhodnotit a věřitele vyplácet.

O jaká aktiva jde je přitom velmi nepřehledné, Arca vytvořila složitý spletenec firem. V reorganizačním plánu je sice vyjmenován dlouhý seznam firem, které mají být převedeny pod NOAH. Řada z nich jsou společnosti s ručením omezeným, jiné části majetku pak mají sídlo na Maltě nebo na Kypru. Podle plánu mají i tyto skupiny přejít pod NOAH.

Směnky Arcy si kupovali bohatí Češi

Věřitelé však nemají být uspokojeni všichni stejně. Zajištěným věřitelem je J&T Banka s pohledávkou necelé půl miliardy korun. Ta by podle plánu měla získat všechny peníze zpět. Dalších téměř sedmnáct miliard korun jsou pohledávky nezajištěné. Typicky lidí, kteří kupovali směnky Arcy s vidinou tučných úroků. Ti nejenže neuvidí úroky, ale ani všechny vložené peníze. Plán Arcy navrhuje pro tuto skupinu plnění ve výši 31 procent vložené částky.

To může být moment, který o celém vývoji rozhodne. Směnky Arcy si kupovali pod vidinou vysokých zisků bohatí Češi a Slováci. Vkládali miliony i desítky milionů korun ze svého majetku. Teď se musejí rozhodnout, zda budou dál důvěřovat společnosti, která je o peníze připravila.

Do boje o peníze se vložila IFIS

Do boje o peníze se vložily i profesionální firmy na vymáhání pohledávek, nejsilnější je IFIS. Vznikl i významný spolek věřitelů AVEA. Tyto organizace měsíce sbíraly pohledávky jednotlivých věřitelů, kteří se do složitého sporu nechtěli pouštět sami. Každý z těchto dvou silných hráčů nashromáždil pohledávky za několik miliard korun. Budou to jedni z nejsilnějších skupin na pondělním setkání.

IFIS již dříve avizoval, že je pro konkurz, že Arce nevěří. Zaznělo i přirovnání: Budete věřit někomu, komu na týden půjčíte auto, a on vám řekne, že za pět let vám možná vrátí přední kola a volant?

AVEA zezačátku dávala šanci reorganizaci. Bude záležet, jak si reorganizační plán vyhodnotí. Potom zůstávají desítky samostatných věřitelů. Někteří z nich již na stránkách insolvenčního rejstříku vyjadřují souhlas s reorganizací. Tuší, že z konkurzu by se jim mnoho peněz nevrátilo.

Zatím neschválený reorganizační plán definuje ještě jednu skupinu věřitelů, těch, kteří jsou spjati s provozem Arcy. Ti mají dostat, co zbyde, podle plánu necelých deset procent vložených peněz. Jde o dvě a půl miliardy přihlášených pohledávek.

Do dění se na poslední chvíli zapojilo i státní zastupitelství, kromě dlužníka, věřitelů a soudu taktéž účastník řízení. To vydalo prohlášení, že reorganizace nedává smysl, protože nově utvořená skupina NOAH podle něj nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Navíc nebude zachován provoz původní firmy, nová entita má pouze rozprodávat majetek, což v zásadě kopíruje průběh konkurzu. Takové stanovisko může některé věřitele zvyklat.