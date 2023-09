Cisco přezbrojuje ve válce proti hackerům. Koupí firmu Splunk, machra v kyberbezpečnosti

Cisco se rozhoupalo k největší akvizici ve své historii. Za vyšší stovky miliard koupí firmu podnikající v oblasti kyberbezpečnosti.

Americká společnost Cisco System převezme zhruba za 28 miliard dolarů (642,9 miliardy korun) firmu Splunk, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Je to zatím největší akvizice firmy Cisco, která tím chce posílit své softwarové podnikání a profitovat z růstu zájmu o umělou inteligenci (AI). Vyplývá to z dnešního sdělení firem.

„Spojením se Cisco a Splunk stanou jednou z největších softwarových společností na světě. Urychlí tím transformaci podnikání firmy Cisco k pravidelným a stálým výnosům,“ uvedly společnosti. Dohodu jednomyslně schválily správní rady obou firem a pokud ji schválí regulační úřady, měla by být uzavřena do konce třetího čtvrtletí příštího roku.

Názory na akvizici se různí

Cisco akvizicí posiluje v nabídce obrany proti bezpečnostním hrozbám, které může zvýšit širší využívání AI. „Od detekce hrozeb a reakce na ně až po jejich předvídání a prevenci, pomůžeme organizacím všech velikostí zvýšit bezpečnost a odolnost,“ dodal generální ředitel firmy Cisco Chuck Robbins.

Podle dohody Cisco zaplatí za jednu akcii firmy Splunk 157 dolarů. Ve srovnání se středeční závěrečnou cenou akcií to představuje prémii kolem 31 procent.

Reakce analytiků na transakci se různí. Transakce vyvolává obavy z možného překrývání produktů, kontroly ze strany regulačních orgánů a ceny, kterou Cisco zaplatí. Thomas Hayes z fondu Great Hill Capital nicméně agentuře Reuters řekl, že dohoda je vítězstvím pro obě strany.

Splunk se zabývá kybernetickou bezpečností a pomáhá podnikům monitorovat a analyzovat jejich data, aby se minimalizovalo riziko hackerských útoků a rychleji řešily technické problémy. Má více než 15 tisíc zákazníků, mezi nimiž jsou i firmy, jako je Coca-Cola, Intel a Porsche.

Cisco vyrábí a prodává telekomunikační a síťová zařízení a také doplňkový software.

