Český miliardář kupuje norskou značku lyží. Výrobu stěhuje z Číny na Vysočinu
Tradiční norská značka Madshus přechází do českých rukou. Novým vlastníkem se stane ConsilTech miliardáře Tomáše Němce, který už vlastní výrobce lyží Kästle. Hodnotu obchodu firmy nezveřejnily.
Česká průmyslová skupina ConsilTech miliardáře Tomáše Němce kupuje norského výrobce běžek Madshus. Značka s téměř 120letou historií se tak zařadí po bok lyží Kästle. Část produkce Madshus, která dříve probíhala v Číně, se už přesunula do závodu v Novém Městě na Moravě.
ConsilTech se dohodl na převzetí tradičního norského výrobce běžeckých lyží Madshus od společnosti Elevate Outdoor Collective. Hodnotu transakce firmy nezveřejnily, její dokončení očekávají během několika příštích týdnů.
Novým generálním ředitelem a spolumajitelem Madshus se stane Torstein Myklebostad, který posledních deset let vedl norského výrobce lyžařských vázání Rottefella. Při akvizici spojil síly právě s ConsilTechem.
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Značka z roku 1906 získá českého majitele
Madshus vznikl v roce 1906 a patří mezi nejstarší a nejznámější značky běžeckého lyžování. Podle Myklebostada získává vlastníka, který rozumí nejen lyžování, ale také samotné výrobě.
„Madshus je jednou z nejrespektovanějších značek v běžeckém lyžování. Naším cílem je zajistit její další úspěch,“ uvedl budoucí šéf společnosti. Noví vlastníci chtějí podle něj udržet Madshus mezi preferovanými značkami profesionálních, rekreačních i dálkových běžkařů.
Dosavadní vlastník považuje ConsilTech za přirozeného partnera pro další rozvoj značky. Podle šéfky Elevate Outdoor Collective Josee Larocqueové získává Madshus zázemí firmy, která dobře zná lyžařský byznys i samotnou výrobu.
„Madshus získává vlastníka, jehož kořeny jsou v lyžování a výrobě lyží, a lídra s hlubokými zkušenostmi a skutečnou vášní pro tento sport,“ uvedla.
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Část výroby z Číny už zamířila na Vysočinu
ConsilTech už má s oživováním tradičních lyžařských značek zkušenosti. Skupina v minulosti převzala problémový Kästle, přestavěla jeho produktové portfolio a vybudovala profesionální závodní tým s několika předními sportovci.
Právě továrna Kästle v Novém Městě na Moravě má hrát roli také v dalším rozvoji Madshus. Část výroby běžek, která byla dříve umístěna v Číně, se už do českého závodu přesunula.
Madshus krátce před začátkem léta obnovil výrobu ve svém norském závodě v Biri, který byl několik měsíců dočasně odstaven. Nyní tam vznikají lyže objednané zákazníky pro nadcházející zimní sezonu.
Trh s běžkami se po covidu propadl na polovinu
Nový vlastník přebírá Madshus v době, kdy se odvětví potýká se slabou poptávkou. Podle Myklebostada je současný trh s běžeckými lyžemi zhruba poloviční oproti situaci před několika lety.
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„Trh s běžeckými lyžemi byl v letech po covidu velmi náročný a slabé výsledky zasáhly celé odvětví. Madshus není výjimkou,“ uvedl.
Firma se proto bude muset zaměřit na zvýšení konkurenceschopnosti a přizpůsobení menšímu trhu. Zájem o běžecké lyžování ale podle nového šéfa nezmizel. Dokládá to například rostoucí počet účastníků dálkových závodů Birkebeinerrennet v Norsku nebo Vasaloppet ve Švédsku.
Dosavadní šéf Madshus Fredrik Kjellberg se po dokončení transakce přesune na pozici marketingového ředitele společnosti Elevate Outdoor Collective.
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