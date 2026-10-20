Ukrajinci drží české firmy nad vodou. Na jejich odchod se ale téměř nikdo nepřipravuje
Českým firmám chybějí lidé a případný odchod ukrajinských pracovníků po skončení války by jejich potíže mohl prohloubit. Na takový scénář se ale aktivně připravuje jen 12 procent zaměstnavatelů, ukazuje průzkum Hofmann Personal Monitor 2026. Podniky tak budou muset řešit nejen nábor ze zahraničí, ale také to, jak si udržet zkušené zaměstnance a nabídnout práci lidem v důchodovém věku.
Nedostatek pracovníků zůstává pro české podniky významnou překážkou. Podle průzkumu personální společnosti Hofmann Personal postrádá některé profese nebo typy zaměstnanců 73 procent dotázaných firem. Případný odchod části Ukrajinců by proto přišel ve chvíli, kdy zaměstnavatelé už nyní obtížně obsazují volná místa.
Zahraniční pracovníky zaměstnává 85 procent oslovených podniků. Z této skupiny má 71 procent ve svých týmech Ukrajince. U firem s více než tisícovkou zaměstnanců je podle průzkumu zaměstnávání cizinců téměř samozřejmostí.
Ukrajinští pracovníci se tak stali důležitou součástí tuzemského pracovního trhu. Otázka, kolik z nich bude chtít v Česku zůstat i po skončení války, má přímý dopad na plánování výroby, logistiky i dalších provozů.
Náhrada se bude hledat na trhu, kde lidé už chybějí
„Debata o budoucnosti Ukrajinců v Česku je také otázkou pro firmy na českém trhu a jejich schopnosti zajistit výrobu, logistiku i další provozy. Pokud by po skončení války odešla významná část ukrajinských pracovníků, firmy by musely hledat náhradu na trhu, kde už dnes lidé chybějí. Zatím přitom vidíme, že na takový scénář se aktivně připravuje jen 12 % zaměstnavatelů,“ říká generální ředitelka Hofmann Personal Gabriela Hrbáčková.
Jako alternativu k ukrajinským pracovníkům zaměstnavatelé nejčastěji zmiňují nábor lidí z Filipín. Samotné hledání dalších zdrojů pracovní síly však neřeší otázku, jak udržet zaměstnance, kteří už v českých firmách působí.
Důležitá je také kvalifikace. Podle červnové zprávy Evropské komise, na kterou Hofmann Personal odkazuje, polovina zaměstnaných držitelů dočasné ochrany uvedla, že jejich práce neodpovídá jejich kvalifikaci. Vedle dalšího náboru tak existuje prostor i pro lepší využití schopností lidí, kteří v Česku již žijí.
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Exšéf Škody Auto Kulhánek: Změny ve VW je potřeba udělat okamžitě. Byl by na ně potřeba nějaký řezník
Zprávy z firem
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Veřejné rozpočty jsou v plusu
Ekonomický význam držitelů dočasné ochrany se neomezuje na obsazování pracovních míst. Pracující odvádějí daně a pojistné a jejich spotřeba navíc přináší příjmy z DPH a spotřebních daní.
Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí citovaných ve zprávě dosáhly příjmy veřejných rozpočtů související s držiteli dočasné ochrany za první tři čtvrtletí roku 2025 přibližně 23,2 miliardy korun. Související výdaje činily 11,5 miliardy. Kladný rozdíl tak představoval zhruba 11,7 miliardy korun.
Případný odchod pracujících Ukrajinců by proto mohl mít dopady také na veřejné finance. Jejich rozsah by ovšem závisel na tom, kolik lidí by odešlo, jaké příjmy dnes vytvářejí a zda by za ně zaměstnavatelé našli náhradu.
O setrvání rozhodnou i podmínky pobytu
Pro firmy bude podstatné, zda lidé, kteří se v Česku usadili, budou mít dostupnou cestu k dlouhodobému pobytu. Hofmann Personal upozorňuje zejména na význam podmínek pro ekonomicky soběstačné pracovníky a jejich rodiny.
„Z pohledu českého pracovního trhu bude důležité, zda lidé, kteří zde již pracují, mají rodiny a budují si sociální vazby, budou mít reálně dosažitelnou možnost zůstat tady legálně,“ uvádí Hrbáčková.
Příliš náročné podmínky podle ní mohou část pracovníků přimět k odchodu do jiné evropské země. Upozorňuje také na riziko přesunu některých lidí na nelegální pracovní trh.
Pro zaměstnavatele tak nejde jen o budoucí nábor. Ve hře je také udržení lidí, kteří znají konkrétní provoz a mají za sebou zaškolení i pracovní zkušenosti v Česku.
Český trh komerčních nemovitostí se po turbulentních letech stabilizoval. Prostor pro další velká nákupní centra je podle Angeliky Houdkové, výkonné ředitelky společnosti Real Estate Facility Management ze skupiny DRFG, už velmi omezený. Retail parky naopak mohou dál expandovat, hlavně do menších měst. „Zákazníci stále více oceňují, že mohou běžné nákupy vyřídit rychle a blízko domova. V těchto lokalitách proto jde především o nabídku zboží denní spotřeby,“ říká.
Angelika Houdková: Retail parky jdou za zákazníkem i do menších měst
Reality
Český trh komerčních nemovitostí se po turbulentních letech stabilizoval. Prostor pro další velká nákupní centra je podle Angeliky Houdkové, výkonné ředitelky společnosti Real Estate Facility Management ze skupiny DRFG, už velmi omezený. Retail parky naopak mohou dál expandovat, hlavně do menších měst. „Zákazníci stále více oceňují, že mohou běžné nákupy vyřídit rychle a blízko domova. V těchto lokalitách proto jde především o nabídku zboží denní spotřeby,“ říká.
Pracovat chtějí i starší lidé. Potřebují ale jiné podmínky
Další část pracovní síly mohou podniky hledat mezi staršími zaměstnanci. Podle průzkumu by chtělo pracovat i v důchodu 55 procent zaměstnanců; ve skupině lidí ve věku 55 let a více je to 63 procent. Nejčastěji mají zájem o zkrácený nebo flexibilní úvazek.
Finanční motivace přitom není jediným důvodem. Mezi lidmi ve věku 55 a více let vnímá 39 procent práci také jako způsob, jak zůstat aktivní a zachovat si pravidelný režim. Dalších 37 procent chce zůstat mentálně fit a 36 procent oceňuje kontakt s ostatními.
„Jejich zkušenosti a spolehlivost můžeme lépe využít, pokud jim nabídneme podmínky odpovídající jejich potřebám a životní situaci. Nemusí jít o plný úvazek, někdy může pomoci zkrácená pracovní doba, upravená náplň práce nebo větší flexibilita,“ říká regionální ředitelka Hofmann Personal Kateřina Zázvorková.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Právě flexibilita však naráží na limity zejména u manuálních profesí. Individuální úpravy směn či pracovní doby těmto zaměstnancům umožňuje jen 21 procent firem. Pružný začátek a konec pracovní doby nabízí 12 procent podniků.
Podle Zázvorkové je hlavní překážkou charakter provozu, který vyžaduje přítomnost lidí na konkrétním místě a v konkrétní čas. Prostor ke změně ale vidí v plánování směn, úpravách pracovní náplně a nabídce kratších úvazků.
K odchodu jinam lákají hlavně peníze
Napjatý pracovní trh přitom neznamená, že zaměstnanci hromadně plánují měnit práci. O změně zaměstnavatele podle průzkumu uvažuje více než čtvrtina z nich, reálně ji však plánuje 15 procent.
Nejsilnějším lákadlem zůstává finanční nabídka. Vyšší mzdu, odměny či lepší finanční podmínky označilo za důvod ke změně práce 67 procent respondentů. Významnou roli hrají také flexibilita a celkové pracovní podmínky.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.