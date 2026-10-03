Bayer sází miliardy na Ameriku. V Ohiu postaví novou továrnu na léky
Německý Bayer chce výrazně posílit na lukrativním americkém farmaceutickém trhu. Do nové továrny v Ohiu investuje 2,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 48 miliard korun. Do konce desetiletí chce své tržby z léků na předpis v USA zdvojnásobit.
Německý farmaceutický a chemický koncern Bayer chystá jednu z velkých investic do své americké výroby. Jeho farmaceutická divize plánuje vložit 2,2 miliardy dolarů, v přepočtu přibližně 48 miliard korun, do nového výrobního závodu ve Spojených státech. S odkazem na sdělení společnosti o tom informovala agentura Reuters.
Nová továrna vyroste v New Albany v americkém státě Ohio. Bayer počítá s vytvořením přibližně 600 dobře placených stálých pracovních míst. Dalších 1500 lidí má najít dočasnou práci během výstavby závodu.
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Trhy
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Amerika Bayeru vydělává stále víc
Investice přichází v době, kdy pro Bayer význam amerického trhu rychle roste. Podle provozního ředitele farmaceutické divize Sebastiana Gutha připadalo v roce 2018 na Spojené státy zhruba 20 procent jejích celosvětových tržeb z léků na předpis. Nyní je to už 35 procent.
A Bayer chce podíl Spojených států dál zvyšovat. Do konce tohoto desetiletí hodlá své tržby na americkém trhu zdvojnásobit.
Spojené státy jsou pro farmaceutické společnosti mimořádně atraktivním trhem také kvůli cenám. Léky na předpis tam stojí výrazně více než v jiných rozvinutých zemích.
Soudce v americkém státě Missouri snížil částku, kterou má německá skupina Bayer vyplatit v rámci odškodnění třem lidem za zdravotní problémy související s používáním přípravku na hubení plevele RoundUp, na 611 milionů dolarů (14,3 miliardy korun) z předchozích 1,56 miliardy dolarů. Částka je nižší kvůli snížení výše trestního odškodnění, uvedla agentura Reuters.
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Money
Soudce v americkém státě Missouri snížil částku, kterou má německá skupina Bayer vyplatit v rámci odškodnění třem lidem za zdravotní problémy související s používáním přípravku na hubení plevele RoundUp, na 611 milionů dolarů (14,3 miliardy korun) z předchozích 1,56 miliardy dolarů. Částka je nižší kvůli snížení výše trestního odškodnění, uvedla agentura Reuters.
Trump tlačí na ceny léků
Právě vysoké ceny léčiv jsou ale zároveň politickým tématem. Americký prezident Donald Trump tlačí na farmaceutické společnosti, aby ceny léků ve Spojených státech snížily. Současně požaduje, aby ostatní rozvinuté země léčiva naopak zdražily.
Nový americký závod Bayeru na výrobu léčivých látek by měl zahájit provoz v roce 2031. O tři roky později by se měl spustit závod na výrobu hotových léčivých přípravků.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.