Banka Société Générale se zbaví jedné ze svých divizí. Za miliardy jí prodá konkurenci

Francouzská banka Société Générale prodá za 1,1 miliardy eur (bezmála 28 miliard korun) svou divizi Equipment Finance, která se zabývá financováním profesionálního vybavení, konkurenční bankovní skupině BPCE. Banka uvedla, že si ponechá aktivity v České republice a na Slovensku. V Česku firma vlastní Komerční banku.

Třetí největší francouzská banka obchodovaná na burze uvedla, že transakce zvýší její ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1, který se zaměřuje na kmenový kapitál bank, o 0,25 procentního bodu. S dokončením prodeje počítá v prvním čtvrtletí příštího roku.

Aktiva, která francouzská banka prodává, jsou součástí divize Société Générale Equipment Finance (SGEF), která poskytuje leasing a finanční řešení pro výrobce, dodavatele a prodejce v různých odvětvích od dopravy po průmysl. „SGEF financuje investice do strojů a zařízení, zemědělské techniky a prostředků pro hromadnou přepravu zboží a osob. Významný podíl obchodu tvoří oblast high-tech,“ uvádí firma na svém českém webu.

Prodej je součástí strategie generálního ředitele Slawomira Krupy, jejímž cílem je zefektivnit banku a zaměřit se na vytváření dlouhodobé hodnoty. Société Générale nedávno prodala aktiva v Africe.

