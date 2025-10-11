Kupka zváží kandidaturu na šéfa ODS. Rozhodne se do půlky listopadu
Současný předseda strany, premiér Petr Fiala se po prohře koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ve sněmovních volbách rozhodl, že po 12 letech v čele ODS skončí. Vedle Kupky se jako o možném kandidátovi na předsedu spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.
Místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka zvažuje kandidaturu na předsedu strany. Rozhodnout se chce v řádu týdnů, nejpozději do poloviny listopadu. Kupka to řekl v pořadu České televize (ČT) Týden v politice. Kongres ODS, ze kterého vzejde nástupce předsedy Petra Fialy, se uskuteční 17. a 18. ledna 2026. Vedle Kupky se jako o možném kandidátovi na předsedu spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.
Kupka nyní kandidaturu nevyloučil. „Situaci je potřeba vyhodnotit, to není jednoduché rozhodnutí,“ řekl. Podle něj je nutné si říci, jaké jsou možnosti, chce mimo jiné zvážit, jestli je schopen ukazovat další směr strany i v ostrých střetech s Andrejem Babišem, uvedl.
Hejtman Kuba se zatím ke kandidatuře na předsedu strany nevyjádřil. „Chci se nejprve seznámit s názory členské základny. Zajímá mě, jak moc se budou blížit mým vizím. Na výkonném výboru jsem viděl, že ve straně je více názorových proudů, tak jsem zvědavý, jaká je situace mezi řadovými členy. Podle toho si udělám nějakou představu. Ale rozhodně teď nebudu tvrdit, že chci kandidovat na předsedu strany,“ řekl Kuba v úterý po jednání výkonné rady ODS.
Koalice Spolu ve sněmovních volbách skončila na druhém místě za hnutím ANO a míří do opozice. O nové vládě jedná ANO s hnutím SPD a Motoristy. Tyto strany se mohou ve Sněmovně opřít o většinu 108 hlasů.
